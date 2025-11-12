La oposición coincide en criticar la "caótica" aplicación del modelo Buscyl, "la gran estafa" para el PSOE

VALLADOLID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Todos los representantes de Grupos Parlamentarios que se encuentran en la oposición al Gobierno de Castilla y León en las Cortes autonómicas han coincidido en criticar el modelo Buscyl de gratuidad del transporte en carretera implantado por el Ejecutivo del PP este año y que en 2026 contará con un presupuesto de 68 millones de euros.

El consejero de Movilidad y Transformación Digital de la Junta, José Luis Sanz Merino, ha presentado el proyecto de presupuestos de su departamento este miércoles en la Comisión de Hacienda de las Cortes.

Como ha hecho la procuradora socialista Laura Pelegrina, que ha definido Buscyl como "la gran estafa electoral de Mañueco" que además ha generado "caos" en el transporte público, los representantes del Grupo Mixto, Francisco Igea; UPL, Alicia Gallego; y Vox, Susana Suárez, han coincidido en censurar el funcionamiento de una medida que el consejero ha alabado como un éxito para los ciudadanos de la comunidad.

Pelegrina ha añadido que estas cuentas "mantienen todas las carencias de otros ejercicios y todos los incumplimientos, bulos, caos, falta de palabra, de compromiso, de inversión y de ejecución en las infraestructuras, en el transporte y en la digitalización".

Además, ha ironizado que el presidente de la Junta, el 'popular' Fernández Mañueco, ha logrado superar "otro reto" ante el dato que maneja de que Castilla y León 2es la comunidad con peores carreteras de toda España" y además el Gobierno autonómico no ha presentado en este mandato el plan de modernización que afirma que Mañueco y "todos sus consejeros" comprometieron.

La portavoz socialista en esta sesión, ha destacado que con el gobierno de Mañueco, Castilla y León "carece" también de la estrategia logística "prometida y comprometida en 2020", y "no tiene nuevo mapa concesional de transporte de viajeros porque ha preferido dedicarse a contar el bulo la supresión de paradas de autobús".

Ese bulo, estima Pelegrina que "se acabó" cuando el PP votó en contra de la Ley de Movilidad, "en el mismo momento en el que el Gobierno de España garantiza todas las paradas de autobús en todos los municipios de CyL, a pesar de la negativa, el bloqueo, el boicot y el ataque político del PP".

Por su parte, la procuradora de Vox ha enfocado sus críticas en la situación de las carreteras de la comunidad y ha afirmado que el "57 por ciento" de la red autonómica requiere "actuaciones urgentes de reparación o refuerzo del firme", lo que ve como "un abandono de las infraestructuras viarias" y "uno de los problemas estructurales" de la comunidad.

Ante ello, ha lamentado que el PP "engañó" con el "prometido plan de carreteras, anunciado cada año". "La falta de carreteras condena al medio rural a quedarse desconectado", ha enfatizado Suárez, a lo que ha sumado "trenes escasos y transporte en autobús insuficiente".

En respuesta al anuncio de la aplicación de bonificaciones en peajes de autopistas, la procuradora ha recordado que Vox ha presentado distintas propuestas al respecto, que ha "bloqueado" el PP.

En ese sentido, la procuradora de UPL en el Grupo que conforma junto a Soria Ya, Alicia Gallego, se ha preguntado "donde ha estado la Junta" en los últimos años en los que afirma que el Principado de Asturias o la propia UPL sí que han apostado por la eliminación del peaje de la denominada como autopista del Huerna.

La leonesista ha recordado promesas "olvidadas" por la Junta de conversión de carreteras en autovías, como la León-Bragança (Portugal).

El representante del Grupo Mixto Francisco Igea ha ironizado, también en ese sentido, con que la bonificación de los peajes tenga un coste de 10 millones de euros, una cifra que le parece un "ejercicio de trilerismo" ya que el denominado peaje en la sombra de la autovía Valladolid-Segovia, que aporta íntegramente la Junta, asciende a más del doble que una anunciada bonificación a cuatro vías de alta capacidad.

"FLORENTINO", EL GRAN BENEFICIADO

Por ello, ha enfatizado que el "gran beneficiado" de esas medidas es "Florentino", en referencia al presidente de la empresa de infraestructuras ACS y también del Real Madrid Club de Fútbol, Florentino Pérez. "Va a haber que ampliar el palco del Bernabéu", ha apostillado.

También han coincidido la mayoría de estos representantes en criticar las "prisas" del Gobierno autonómico para renovar la concesión a Televisión Castilla y León, algo que en su turno de réplica el consejero ha rebatido asegurando que incluso esta renovación se habría demorado en el tiempo.

Por otro lado, la procuradora del Grupo Popular Elena Rincón ha valorado estas cuentas de Movilidad y Transformación Digital y especialmente algunas de las que cuentan con mayor "enfoque social" para que los ciudadanos tengan un trato "igualitario", como el modelo Buscyl o la bonificación de las autopistas de peaje.