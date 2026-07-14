La oposición critica a Carriedo por un modelo que ha funcionado como "aspiradora económica y demográfica"

VALLADOLID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presentación del programa de actuación de la Consejería de Economía y Hacienda para los próximos cuatro años, expuesto por el consejero Carlos Fernández Carriedo ante las Cortes, ha desatado un torrente de duras críticas por parte de los grupos de la oposición, que

Las portavoces del Partido Socialista (PSOE) y de la Unión del Pueblo Leonés (UPL) han coincidido en señalar la desconexión del Ejecutivo autonómico con la realidad social y económica de la comunidad y han acusado al Partido Popular y a sus socios de coalición de camuflar el declive de la región tras un escaparate de cifras manipuladas y promesas vacías. "Siguen repitiendo el mismo discurso triunfalista de siempre. Obvian la realidad de Castilla y León, obvian la realidad de las familias, de las empresas, de los autónomos", ha lamentado María Isabel Fernández visiblemente contrariada.

La portavoz socialista, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha insistido en que la Junta se empeña en dar la espalda a las dificultades cotidianas de la ciudadanía, pretendiendo proyectar una imagen de prosperidad que choca frontalmente con el estancamiento y los problemas de carácter estructural que arrastra la autonomía.

Desde las filas del PSOE se recalca que cualquier indicador de crecimiento resulta engañoso si se analiza en el contexto global del país. El análisis socialista determina que la evolución de la comunidad autónoma es, en el mejor de los casos, mediocre y muy lejana al ritmo de desarrollo que están experimentando otros territorios del Estado.

"El consejero hoy lo que nos ha querido vender es un éxito económico basado sobre todo en un crecimiento que es insuficiente, porque es cierto que la comunidad crece pero crece menos de lo que lo hace España en su conjunto", ha puntualizado la parlamentaria socialista. Esta brecha en el ritmo de desarrollo evidencia, según el PSOE, que las políticas económicas planteadas por la Junta no están resultando efectivas para converger con la media nacional, perdiendo una oportunidad histórica de despegue.

Asimismo, María Isabel Fernández ha puesto el foco sobre la gestión de los fondos públicos, criticando con dureza la ineficacia del Gobierno autonómico a la hora de materializar los recursos financieros extraordinarios que ha recibido en el último ejercicio. Para la portavoz del PSOE, resulta incomprensible y políticamente negligente que, disponiendo de una liquidez presupuestaria sin precedentes facilitada por el Ejecutivo central, la Junta sea incapaz de traducir ese dinero en mejoras reales para los ciudadanos.

"En el momento en que recibe más ingresos del Gobierno de España, quedan sin ejecutar casi 3.000 millones, sin ejecutar en sanidad, en planes de empleo, en educación, en servicios sociales, nos quiere vender éxito", ha denunciado Fernández. Desde el PSOE califican de inadmisible que áreas tan sensibles para el estado de bienestar de la ciudadanía permanezcan infrapresupuestadas o con partidas paralizadas debido a la "clara incapacidad de la gestión y de la ejecución" por parte de la Consejería de Economía y Hacienda.

Para desmontar la "buena cifra de desempleo" de la que presume el Gobierno regional, la portavoz socialista ha recurrido a los datos de precariedad laboral e inactividad. "Tenemos una tasa de actividad bajísima, de un 53,5%, es decir, tenemos a muy poca gente trabajando en esta comunidad", ha advertido.

La sangría en sectores clave ha sido otro de los caballos de batalla del PSOE. María Isabel Fernández ha alertado de que la comunidad ha perdido 9.600 empleos en el sector industrial según los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA), a lo que se suma la preocupante pérdida de casi 9.000 trabajadores autónomos en los últimos años, un colectivo que, según ha denunciado, se encuentra "en caída libre" ante la falta de apoyos reales de la administración autonómica.

"EMIGRACIÓN ILUSTRADA DE LOS JÓVENES"

La portavoz socialista ha concluido su intervención vinculando directamente este panorama económico con el drama demográfico que sufre Castilla y León, haciendo especial hincapié en el exilio interior de las generaciones más preparadas. Haciéndose eco del último informe anual de la OCDE, Fernández ha denunciado que "los jóvenes de Castilla y León continúan haciendo las maletas, marchándose; se forman y muy bien en la comunidad autónoma, pero se marchan", un fenómeno alarmante que ha definido de forma contundente como la "emigración ilustrada de los jóvenes".

Por su parte, Rosa Quintanilla, en representación de Unión del Pueblo Leonés (UPL) dentro del Grupo Mixto, ha comparecido con un tono de profunda frustración y rechazo hacia las líneas estratégicas del consejero Fernández Carriedo.

La parlamentaria leonesista no ha ocultado el hastío que produce en su formación volver a escuchar un catálogo de intenciones que ya consideran agotado y que, en la práctica, perpetúa el desequilibrio territorial de la comunidad.

"Nos vemos de nuevo con una mezcla de fatiga e indignación después de escuchar las promesas vacías del señor Fernández Carriedo. Más de lo mismo", ha aseverado Quintanilla. La portavoz de UPL ha criticado que el acuerdo de gobernabilidad entre el PP y Vox sea un texto meramente cosmético, "un pacto plagado de literatura, de medidas en clave nacional", que no aterriza en las necesidades de la ciudadanía y que sobre el papel se muestra impecable pero carente de voluntad real de ejecución.

Quintanilla ha calificado de "ejercicio de cinismo político" el optimismo mostrado por la Junta respecto a los datos de ocupación, aportando cifras comparativas que sitúan a la comunidad por debajo de la media española. La representante leonesista ha enfatizado la flagrante desigualdad interna que castiga severamente a León, Zamora y Salamanca, donde la tasa de ocupación se hunde hasta el 45,8%, frente a provincias como Segovia que alcanzan el 53,3%.

"Estos 40 años de comunidad fallida han demostrado que estamos ante un modelo que no ha funcionado. Este sistema ha funcionado como una auténtica aspiradora económica y demográfica", ha sentenciado Rosa Quintanilla. Desde UPL acusan a la Junta de concentrar de forma sistemática las inversiones en un eje de desarrollo preferente, "condenando a las tres provincias de la región leonesa" a recibir las "migajas de los presupuestos" a través de un discurso de 30 páginas diseñado para "elucubrar y no concretar absolutamente nada".

En el bando contrario, los portavoces de Economía de Vox y del Partido Popular, Carlos Menéndez y Marta Arroyo, respectivamente, han coincidido en señalar la importancia del pacto firmado entre ambas formaciones políticas el pasado 3 de junio.

Menéndez ha trasladado una valoración general positiva de la intervención del consejero al comprobar que el nuevo Ejecutivo de coalición desarrollará el acuerdo pactado. No obstante, ha matizado que desde el año 2024 los castellanos y leoneses no disponen de políticas de fiscalidad moderada debido a que no ha habido una bajada de impuestos por la falta de presupuestos regionales, situando la última rebaja fiscal en dicho ejercicio con las cuentas elaboradas con el apoyo de su partido.

Asimismo, el portavoz ha destacado cuatro compromisos de su formación para la acción de gobierno, que consisten en garantizar la estabilidad con la aprobación de los presupuestos de 2027 a 2030, defender una fiscalidad baja y justa a través del IRPF y deducciones, respaldar la economía productiva frente a la regulación y asegurar la libertad de las empresas.

Por su parte, la 'popular' Marta Arroyo ha defendido que el cumplimiento del programa electoral representa el compromiso adquirido con los ciudadanos, mientras que el pacto con Vox va a garantizar la estabilidad necesaria para el futuro de la autonomía.