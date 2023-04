La oposición municipal de Valladolid critica el "trato de favor" en la salida del exgerente de Auvasa Fernández Heredia

VALLADOLID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los grupos municipales que se encuentran en la oposición en el Ayuntamiento de Valladolid han apoyado este jueves en el Consejo de Administración de Auvasa la solicitud de revocación de expediente de "extinción, por desistimiento, del contrato del Gerente de la Sociedad Álvaro Fernández Heredia, ya que aseguran que genera un derecho a indemnización y supone un "trato de favor" el actual miembro de la lista electoral de Más Madrid a la Alcaldía de la capital de España.

El PP ha explicado en un comunicado recogido por Europa Press que ha presentado la petición de revocación, que ha sido apoyada por los consejeros representantes de Ciudadanos y Vox.

Los 'populares' critican que el expediente "se traduce en el homenaje económico de despedida que le ha dispensado Óscar Puente" y en "un cúmulo de engaños, tanto por parte del concejal de Movilidad, Luis Vélez, como de quien hasta hace unas semanas se situaba al frente de la Gerencia de la Sociedad y dijo abandonarla de forma voluntaria, por motivos personales, para integrarse después en una candidatura municipal de izquierdas en la ciudad de Madrid".

El pasado 30 de marzo, según aseguran los 'populares', el consejo de Administración aprobó la extinción, por desistimiento, del contrato del Gerente de la Sociedad Álvaro Fernández Heredia.

Según el Partido Popular en el Ayuntamiento de Valladolid, el equipo de Gobierno habría dispensado un ostensible "trato de favor" al exgerente de Auvasa en lo que respecta a su salida de la Sociedad Municipal de Autobuses, ya que en esos días Fernández Heredia manifestó "su deseo de abandonar la gerencia de Auvasa de forma voluntaria, por motivos personales".

Unos días después, el 9 de abril, se conoció que el exgerente integraría en el puesto sexto la candidatura de Más Madrid a la Alcaldía de esta ciudad, encabezada por Rita Maestre, algo que el PP considera "el motivo real" de la salida de Fernández Heredia y que demuestra que sus explicaciones eran "falsas".

Núñez apunta que si se hubiera tramitado como una baja voluntaria, el exgerente "no solo no habría tenido derecho a indemnización", sino que debería haber ingresado a las arcas municipales una compensación de tres meses de salario, el equivalente a los correspondientes a la duración del periodo incumplido, "por la falta de un preaviso por parte del trabajador, tal y como figuraba en la cláusula séptima de su contrato".

Con ello, estiman que el perjuicio económico para la Sociedad Municipal "puede ser superior a los 20.000 euros".

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Pablo Vicente, ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación que "el cese no era tal cese", sino que había tomado la decisión voluntariamente para "ir en una candidatura a las elecciones municipales en Madrid.

Por ello, considera "grave" que se tramite como cese y no como una dimisión, lo que "puede conllevar consecuencias jurídicas y económicas" y da por hecho que Fernández Heredia recibirá una indemnización con "dinero público". Además, ha censurado que el equipo de Gobierno y del concejal Luis Vélez no ha esclarecido esta situación y no ha aportado datos sobre la comunicación al SEPE y otros trámites, por lo que ha lamentado la "falta de transparencia".