La oposición tacha de "continuistas y electoralistas" las cuentas de Movilidad y critica su "falta de ambición"

VALLADOLID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios de la oposición han tachado de "continuista" y "falto de ambición" el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Consejería de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial de Castilla y León para 2027, presentado este jueves por su titular, Cristina Sanchidrián, al considerar que las cuentas no afrontan los principales problemas de infraestructuras, transporte y conectividad de la Comunidad y se basan en la "propaganda electoral" del PP.

Mientras Vox ha respaldado las cuentas al considerar que cumplen el acuerdo de Gobierno suscrito con los 'populares', los representantes del PSOE y UPL han cuestionado que el incremento presupuestario se traduzca en nuevas actuaciones y soluciones para los problemas históricos de movilidad de Castilla y León.

Precisamente, la secretaria de Movilidad y Transportes del PSOE de Castilla y León, Laura Pelegrina, ha calificado las cuentas de "presupuestos continuistas" y ha sostenido que no contribuyen a cohesionar el territorio ni a mejorar los problemas de movilidad de los municipios de la Comunidad.

Pelegrina ha señalado que los 355 millones destinados al área representan un 18 por ciento más respecto a 2024, pero ha advertido de que las inversiones reales caen en las distintas direcciones generales, con la excepción de la Dirección General de Servicios Generales, que se mantiene.

En materia de carreteras y ferrocarriles, la socialista ha criticado la caída de la inversión y ha reprochado a la Administración autonómica que no haya incluido ninguna partida específica para la planificación estratégica de las carreteras, una cuestión que había sido comprometida al inicio de la legislatura.

Asimismo, ha cuestionado la inversión prevista para el desarrollo logístico de Castilla y León, al señalar que se han consignado 150.000 euros para esta finalidad, frente a los 290 millones de euros de inversión que se habían comprometido para la Estrategia Logística 2030.

Pelegrina también ha puesto el foco en la transformación digital y ha cuestionado el nuevo subprograma de medios de comunicación social, dotado con 23,4 millones de euros, al tiempo que ha reclamado conocer qué cantidad se destinará en 2027 a la nueva televisión privada de Castilla y León y cuál será la empresa adjudicataria.

La representante socialista ha vinculado además el crecimiento del presupuesto a medidas que considera de carácter electoral y ha cuestionado partidas destinadas a ayudas para la obtención del permiso de conducir, la bonificación de peajes y el transporte deficitario. En este último caso, ha criticado especialmente el funcionamiento del sistema de transporte a la demanda conocido como Buscyl.

"MÁS AMBICIÓN"

Por su parte, el procurador de UPL Luis Mariano Santos ha reclamado a la consejera "un poco más de ambición" y ha asegurado que el presupuesto presentado no resuelve "absolutamente ninguno" de los problemas históricos de infraestructuras de Castilla y León.

Santos ha centrado parte de sus críticas en las carreteras y ha señalado que las inversiones previstas se concentran principalmente en tareas de conservación de una red viaria que considera excesivamente extensa, mientras que no se plantea la construcción de nuevas infraestructuras reclamadas por su formación.

En este sentido, ha citado entre las actuaciones que echa en falta la conexión de La Ganza, el desdoblamiento de la Autovía Salamanca-Tormes y otras infraestructuras que UPL ha reclamado, además de cuestionar la política de bonificación de peajes de la Administración autonómica.

También ha puesto en duda la conveniencia de plantear la gratuidad del transporte público con carácter general y ha reclamado que los fondos públicos se dirijan especialmente a las personas que realmente necesitan estas ayudas, en lugar de beneficiar también a ciudadanos con una situación económica más holgada.

En materia de conectividad, Santos ha reprochado al PP que responsabilice al Gobierno central de los problemas existentes mientras persisten las "sombras de conectividad" en Castilla y León.

También ha lamentado que la comparecencia no haya incluido referencias al problema de FEVE en León ni al trabajo que desarrollará el coordinador del Corredor Atlántico.

RESPALDO DE VOX

Frente a la postura de la oposición, la portavoz de Vox en Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, Laura Dorreis, ha valorado "positivamente en su conjunto" el presupuesto y ha destacado que se trata de las primeras cuentas de la legislatura y que reflejan el acuerdo de Gobierno suscrito con el PP, aunque ha remarcado que el apoyo de su formación no supone un "cheque en blanco".

En este sentido, ha reivindicado a Vox como un "socio leal y exigente" que trabajará para que las medidas pactadas se cumplan y que mantendrá una posición de vigilancia sobre la ejecución de las cuentas.

Dorreis ha destacado los 355 millones de euros de las cuentas de Movilidad, así como los 87 millones destinados a conservar y mejorar las carreteras y las infraestructuras de transporte, con actuaciones previstas en las nueve provincias.

La representante de Vox ha defendido además la extensión de la conectividad a las zonas rurales sin fibra óptica y ha recordado una iniciativa aprobada junto al PP para crear ayudas destinadas a adquirir equipos de Internet por satélite.

En el ámbito de las telecomunicaciones, ha señalado los 20 millones destinados a esta materia y más de cinco millones para la renovación de la Televisión Digital Terrestre (TDT).

Asimismo, ha avanzado que Vox trabajará en una ley para bonificar con un mínimo del 60 por ciento los peajes a los conductores empadronados que utilicen habitualmente determinadas autopistas estatales en la Comunidad.

Finalmente, la portavoz de Movilidad del PP, Elena Rincón, ha defendido el Proyecto de Ley de Presupuestos al considerar que permitirá avanzar hacia una Castilla y León "mejor conectada, con servicios más accesibles y preparada para afrontar los retos futuros".

Rincón ha situado entre las prioridades de las cuentas facilitar la movilidad y garantizar que el transporte público sea una alternativa útil, mantener y mejorar las infraestructuras y avanzar en la transformación digital mediante la modernización de la Administración, la mejora de la conectividad y la incorporación de la inteligencia artificial de forma segura.

La portavoz 'popular' ha defendido que la cohesión territorial no se construye "únicamente con grandes anuncios, sino también al atender las necesidades de los municipios, mantener los servicios y cuidar las infraestructuras, con el objetivo de que el progreso llegue también a las localidades más pequeñas".

Rincón ha concluido que el PP defiende estas cuentas porque las políticas públicas deben servir para mejorar la vida de los ciudadanos y para conseguir una Comunidad "más segura", "más accesible" y en la que sus habitantes puedan vivir en cualquier municipio, independientemente de su tamaño.