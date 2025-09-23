La oposición salvo Vox guarda unos segundos de silencio por Gaza tras el rechazo de Pollán porque no era oportuno

VALLADOLID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Todos los partidos políticos en la oposición, salvo Vox, han guardado unos segundos de silencio "por las decenas de miles asesinados en Gaza por el genocidio del Estado de Israel" tras el rechazo del presidente de las Cortes, Carlos Pollán, a la petición del Grupo Socialista de iniciar el pleno ordinario de este martes con un minuto de silencio.

Carlos Pollán ha recordado a la portavoz del Grupo Socialista, Patricia Gómez Urbán, que guardar o no un minuto de silencio es una decisión del presidente de las Cortes. "Ahora mismo, este presidente no lo considera oportuno", ha explicado el político de Vox que ha recordado que las Cortes no han guardado minutos de silencio "en otras muchas ocasiones que ha habido otras situaciones parecidas en otros sitios del mundo".

"Siempre las hemos respetado cuando han sido producidas por desgracias o catástrofes en este país y ahora mismo este presidente no lo considera oportuno", ha zanjado Pollán tras lo que la portavoz del Grupo Socialista ha aprovechado sus primeras palabras en el 'cara a cara' con el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, para anunciar que los integrantes de su grupo guardarían unos segundos de silencio en solidaridad con las víctimas de Gaza.

A continuación, todos los procuradores del Grupo Socialista se han puesto en pie en silencio --algunos llevan en la solapa un pin con la bandera de Palestina--, gesto al que se han unido los seis procuradores del Grupo Parlamentario UPL-Soria ¡Ya! y los tres del Grupo Mixto, mientras que los procuradores de Vox y del PP han permanecido sentados en sus escaños en silencio.