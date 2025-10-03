La oposición vuelve a pedir la dimisión de la concejala de Hacienda de Segovia y ve una "tomadura de pelo" la Comisión

SEGOVIA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tras la celebración de la comisión extraordinaria de Urbanismo, para analizar el expediente sobre la posible irregularidad de la construcción de 18 trasteros por parte de una empresa administrada por la concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Segovia, Rosalía Serrano, los portavoces los grupos de la oposición han definido la comisión como "una tomadura de pelo" y han reiterado su petición de dimisión.

La portavoz socialista, Clara Martín, ha expuesto que se ha comprobado en la comisión "una clara alianza entre el Partido Popular y Vox dentro del consistorio municipal, sobre todo a raíz de este caso" y ha manifestado la "sorpresa" de los asistentes cuando a las preguntas hechas a la concejal, Serrano ha respondido que ella "no sabía nada".

Para la portavoz socialista es "una tomadura de pelo" que la concejal haya asegurado desconocimiento de la construcción de 18 trasteros en un sótano de un edificio de la ciudad, cuando en esas fechas Rosalía serrano "figuraba como administradora de la empresa que promovió la obra".

Clara Martín ha recordado qie la empresa Velasco Hernández, S.L., de la que Serrano era administradora, solicitó una declaración responsable para ejercer dichas obras casi medio año después de que se hubieran ejecutado, sin autorización municipal para ellas.

Para los socialistas, Serrano "ha ocultado la información de sus sociedades y pide disculpas porque fue un error, pero admite que lo ha hecho de manera ilícita" y ha apuntado que no es válida esta estrategia de: "Me hago la tonta y a ver si cuela".

Por ello, el grupo socialista ha solicitado que se lleve al Pleno Municipal la solicitud de compatibilidad y conflicto de intereses, que la otorga exclusivamente el Pleno, porque "desde enero de 2024 hasta el mes de junio de 2025", Serrano "ejerció como concejala con dedicación exclusiva, cobrando del dinero de todos los segovianos y, a la vez, trabajando para una sociedad mercantil administrada por ella".

Respecto al argumento dado por Serrano, de que no ha recibido ninguna nómina ni retribución por su trabajo de administradora de esa sociedad, Clara Martín ha recordado que en el expediente aparece como fin del uso de los trasteros 'su venta o alquiler', lo que indica "enriquecimiento de patrimonio".

Por su parte, el portavoz de Segovia en Marcha, Guillermo San Juan, también ha incidido en el aspecto irregular de la construcción de los trasteros, que se cerraron a pesar de no contar con autorizaciones municipales.

San Juan ha insistido en que "sí hay caso Serrano" en el que ha quedado constatada "una vulneración de la normativa urbanística", ya que según ha indicado, Rosalía Serrano "se ha saltado la legalidad urbanística construyendo de manera ilegal 18 trasteros".

Dadas "todas las irregularidades del ya conocido 'caso Rosalía Serrano", Guillermo San Juan ha reiterado la exigencia al alcalde José Mazarías del cese inmediato de la concejal".

Por su parte, el grupo popular en el Ayuntamiento, actual equipo de Gobierno, ha hecho pública una valoración de la comisión extraordinaria, donde estiman que la actuación urbanística en el inmueble (la construcción de los trasteros) "se llevó a cabo mediante una fórmula de tramitación común, iniciada con una declaración responsable de los promotores, un procedimiento que permite que se ejecuten cada año en torno a un millar de actuaciones similares".

Los populares aseguran que queda "acreditada la correcta tramitación del expediente, que actualmente está aún en curso".

Sobre las fechas de inicio del expediente, en febrero del año 2023, los populares señalan que entonces "el Ayuntamiento estaba gobernado por el Partido Socialista" y en esas fechas "ni la propia Serrano tenía en mente, siquiera, participar en la lista del Partido Popular en las elecciones de 2023".

Para el PP municipal en Segovia, hubo una "desidia y ausencia de gestión política de los anteriores gobernantes" para este expediente, lo que ha hecho que "quedara sin resolver y se prolongara en el tiempo hasta la actualidad".