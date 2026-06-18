La organización de Conexión Valladolid 2026 prevé agotar entradas para los días 26 y 27 de junio

La mascota del Conexión Valadolid junto al cartel de la edición 2026. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El representante de la promotora que organiza el Conexión Valladolid 2026, Álvaro Vidal, ha destacado este jueves que la venta de entradas "en este momento" supera en un 35 por ciento a las cifras de la pasada edición, lo que lleva a la organización a Pasión Eventos a prever que se colgará el 'cartel' de entradas agotadas tanto el viernes 26 como el sábado 27 de junio; mientras que para el domingo 28 esperan unos 5.000 asistentes.

El director de Pasión Eventos ha participado este jueves en la habitual presentación definitiva del festival y de su oferta en el Pasaje Gutiérrez de la capital junto al alcalde, Jesús Julio Carnero, y la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez.

Vidal ha destacado que esta edición, considerada la "más internacional" de toda la trayectoria de Conexión Valladolid, presenta un ritmo de venta de entradas un 35 por ciento mayor que en 2025.

La organización, cuyo director incluso ha apuntado que "casi" se desmarcan del término "festival", limita el aforo diario a un total de 10.000 personas, por lo que con la venta de entradas hasta este momento prevén que se puede dar un 'sold out' tanto el viernes 26 como el sábado 27.

En la jornada del domingo 28, cuando se programa la fiesta 'Cristongo XXL', la previsión es situarse en torno a los 5.000 asistentes.

El cartel contará, con ese cariz internacional destacado por Vidal, con las actuaciones de los colombianos Bomba Estéreo, los mexicanos Molotov y la belga Kate Ryan, que actuarán por primera vez en Valladolid y ofrecerán su única actuación en Castilla y León en 2026.

Junto a ellos, el público podrá disfrutar de artistas como La M.O.D.A, Pignoise, Lia Kali, Walls, Pancho Varona, Luis Fercán, Samuraï, Paula Mattheus, Kitai, Tenda, Drugos y numerosos proyectos vinculados al territorio vallisoletano bajo el sello #ConLosNuestros.

La edición de 2026 propone, según la organización, "una experiencia cada vez más completa" en el 'Pingüinos Arena' el recinto en el que se celebra nuevamente el festival, con servicios ya consolidados como la zona oficial de acampada, el parking privado vigilado, los espacios familiares, la oferta gastronómica y el acceso gratuito para menores de 8 años.

De hecho, Vidal ha señalado que más de un centenar de niños ya tienen su abono y ha subrayado que Conexión es un evento "ecléctico" y "para todos los públicos".

El alcalde de Valladolid ha destacado especialmente la apuesta de la organización por que Conexión Valladolid sea completamente accesibile, algo que considera que tiene mucha importancia en la actualidad.

MÁS ZONAS DE SOMBRA

Entre las principales novedades destacan la incorporación del proyecto 'Music For All', que busca reforzar el compromiso de Conexión Valladolid con la accesibilidad universal y la inclusión y la ampliación de las zonas de sombra en el área de barras, mediante la instalación de nuevas estructuras pensadas para mejorar el confort de los asistentes durante las horas de mayor calor.

Vidal también ha apuntado, en materia climatológica, que han "aprendido" de lo sucedido en la edición de 2024, cuando una "dana" obligó a suspender la programación del primero de los días del evento cuando ya habían arrancado los conciertos. Eso sí, ha apuntado sobre la tromba de agua que "no había ocurrido algo así en la historia".

El recinto contará con cuatro escenarios diferenciados tales como 'Escenario Pasión 20 Aniversario - Vibra Mahou', como gran escenario principal; Escenario Roberto Iniesta, en memoria del líder de Extremoduro fallecido el pasado año y dedicado a sonidos alternativos y a las bandas locales; el 'NEC Boiler Room', con programación electrónica y sesiones nocturnas; y el escenario 'Fundación Eusebio Sacristán', destinado a actividades especiales y propuestas complementarias dentro de la experiencia Conexión.

PROGRAMACIÓN DE PASIÓN EVENTOS EN JULIO

Como ha destacado el alcalde de la ciudad, el Conexión Valladolid de 2026 coincide con el 20 aniversario de su organizadora, por lo que ha querido dar la enhorabuena a Pasión Eventos por esta "cifra redonda" que suman ya de "apuesta por mantener viva la actividad cultural a través de la música en nuestra ciudad".

De hecho, tras la celebración del Conexión, en los primeros días de julio la actividad musical contará con varias citas importantes por parte de Pasión Eventos dentro de su ciclo de conciertos, como el de Loquillo el próximo 3 de julio; el 'Tardeo XXL' el día 4; y la actuación de la norteamericana Anastacia, en su único concierto este año en Castilla y León, el 9 de julio.