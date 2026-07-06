Las organizaciones agrarias de CyL reclaman a la Junta una línea extraordinaria de ayudas para los cerealistas

Archivo - Imagen de archivo de un campo de cereal - UCCL - Archivo

VALLADOLID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Asaja, la Alianza UPA-COAG y la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) han reclamado al nuevo consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, una línea extraordinaria de ayudas para los cerealistas ante el incremento de los costes, la bajada de los precios y una cosecha irregular que ha supuesto volver a entrar en pérdidas.

Las organizaciones, en un comunicado recogido por Europa Press, han pedido la puesta en marcha "inmediata" de esta línea, que piden que complemente las anunciadas por el Ministerio de Agricultura para el sector cerealista y reclaman que esté dotada con una financiación al menos igual a la dispuesta por el Gobierno central para la Comunidad.

Asaja, UPA-COAG y UCCL han asegurado que la campaña 2025/2026 vuelve a situar a miles de explotaciones de Castilla y León en una situación "insostenible", con precios que perciben los agricultores que han caído hasta niveles que, en numerosos casos, ni siquiera permiten cubrir los costes de producción, a lo que han sumado la cosecha que estos días se recolecta, con rendimientos "muy irregulares" y muchos casos un 50 por ciento por debajo de lo esperado.

"Los cerealistas vuelven a producir a pérdidas", ha asegurado las organizaciones agrarias, que han apuntado que esta realidad resulta "especialmente grave" en Castilla y León, la principal comunidad productora de cereales de España, donde miles de explotaciones familiares dependen de este cultivo como principal fuente de ingresos.

En esta línea, han explicado que, mientras las cotizaciones del cereal continúan "desplomándose", los costes de fertilizantes, carburantes, semillas, maquinaria, seguros, financiación y otros insumos siguen muy por encima de los niveles previos a la crisis, lo que lastra "gravemente" la rentabilidad de las explotaciones.

Las organizaciones agrarias han valorado el anuncio realizado por el Ministerio de Agricultura de ampliar las ayudas aprobadas hace unos meses, pero consideran que este apoyo estatal resulta "claramente insuficiente" para compensar las pérdidas que soporta el sector en la comunidad con mayor superficie cerealista del país.

CRISIS DEL SECTOR

"El Gobierno de Castilla y León, como principal comunidad productora de cereal de España, no puede ponerse de perfil ni dar una respuesta insuficiente ante la grave crisis que atraviesa su sector cerealista", han asegurado.

Así, han señalado que la dimensión del problema exige un compromiso "firme" por parte de la Consejería y una respuesta "acorde con el peso estratégico que el cereal tiene para la agricultura, la economía y el medio rural de la Comunidad".

Las organizaciones consideran que el nuevo consejero tiene la oportunidad de demostrar, desde el inicio de su mandato, un compromiso "real" con los agricultores de Castilla y León. A su juicio, no basta con reconocer la importancia estratégica del cereal, sino que es "imprescindible" adoptar medidas económicas "urgentes" que permitan garantizar la viabilidad de las explotaciones.

"La Consejería no puede permanecer al margen mientras miles de agricultores producen por debajo de costes", han añadido las organizaciones, que han agregado que no actuar ahora supondría "acelerar el abandono de explotaciones, destruir actividad económica en el medio rural y poner en riesgo un sector estratégico para Castilla y León".

Finalmente, han advertido de que, si no se produce una respuesta "inmediata" por parte de la Junta, las organizaciones profesionales agrarias continuarán con el calendario de movilizaciones porque los agricultores "no pueden seguir asumiendo en solitario unas pérdidas que comprometen la viabilidad de sus explotaciones".