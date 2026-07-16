'Origen España' incorpora como nuevo socio a la IGP Torrezno de Soria

Torrezno de Soria. - EUROPA PRESS

SORIA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Denominaciones de Origen, Origen España, ha incorporado como miembro de pleno derecho a la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Torrezno de Soria.

Con esta adhesión, la entidad suma un total de 97 Indicaciones Geográficas (IIGG) asociadas, que trabajan de forma conjunta para proteger e impulsar los sellos de calidad europeos DOP e IGP.

El presidente de Origen España, Ángel Pacheco, ha dado la bienvenida al nuevo socio y ha reafirmado el compromiso de la asociación por asegurar "la defensa de las figuras de calidad diferenciada, como la IGP Torrezno de Soria, salvaguardando un producto profundamente vinculado a su territorio y a un modelo de producción tradicional".

La Comisión Europea aprobó en noviembre de 2024 la incorporación de Torrezno de Soria a su registro de Indicaciones Geográficas.

Por su parte, el director general de la IGP Torrezno de Soria, Juanjo Delgado, ha explicado que desde los primeros contactos con Origen España, "hace ya unos años", se consideró "muy interesante formar parte de la Asociación, para poder intercambiar experiencias con otras figuras de calidad diferenciada, tener asesoramiento específico para determinados asuntos y poder ser más fuertes y competitivos".

El sello de calidad IGP Torrezno de Soria reconoce las características diferenciales de un producto elaborado a partir de panceta curada de cerdo y estrechamente ligado al saber hacer tradicional.

Su preparación permite obtener dos texturas claramente diferenciadas: una corteza dorada y crujiente y un magro tierno y jugoso.

"Nuestro torrezno es mucho más que un pedazo de tocino. Es un producto con una gran tradición e historia, cuyos secretos de elaboración han llegado intactos desde nuestros antepasados", ha subrayado Delgado.

Desde su creación, la IGP trabaja para que el producto sea cada vez más conocido y considerado, "no solo en territorio nacional sino también fuera" de Espala, como ha explicado el director gerente. Esta perspectiva de alcance viene impulsada por tratarse de un reconocimiento a nivel europeo, que asegura la calidad y el origen de los alimentos, algo que "es fundamental hoy en día y es un factor diferencial en un mercado cada vez más globalizado y convulso".

La protección frente a posibles imitaciones, la garantía del origen y el mantenimiento de unos estrictos controles de calidad destacan entre los principales retos en un mercado cada vez más globalizado y competitivo.

Frente a ellos, Delgado defiende que la incorporación a la asociación sirve como "garantía para el consumidor y para favorecer su reconocimiento y posicionamiento tanto en España como en el extranjero".

La adhesión de la IGP Torrezno de Soria supone un reconocimiento a la labor de la asociación como entidad representativa de las denominaciones de origen agroalimentarias del país, así como a su carácter de portavoz sectorial.

"Desde su fundación en el año 2008, la asociación trabaja con el apoyo de sus miembros para garantizar el reconocimiento del nombre de estos productos específicos del territorio, que contribuyen al desarrollo del tejido socioeconómico de las zonas rurales y ofrecen una garantía de calidad al consumidor", concluye Pacheco.