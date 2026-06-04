El director general de Caja Rural de Zamora, Cipriano García (i); el presidente de la IGP Ternera de Aliste, Roberto Fuentes; el presidente de Origen, Ángel Pacheco; el presidente de la Diputación, Javier Faúndez y el viceconsejero Jorge Llorente. - EUROPA PRESS

ZAMORA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Origen España pone el foco en la inteligencia artificial durante la decimoséptima edición de sus jornadas técnicas que reúne estos días a sus socios en Zamora, en una cita en la que el colectivo mirará a las nuevas tecnologías como herramientas para crecer

Así lo ha trasladado el presidente de esta asociación de consejos reguladores, Ángel Pacheco, antes del inicio de las sesiones en el paraninfo del Colegio Universitario de la ciudad.

En el acto de inauguración, también han participado el responsable de Ternera de Aliste, Roberto Fuentes, como anfitrión; el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez; el viceconsejero de Política Agraria Comunitaria y Desarrollo Rural, Jorge Llorente; el concejal de Turismo del Ayuntamiento, Christoph Strieder; y el director general de Caja Rural de Zamora, Cipriano García.

En ese contexto, Pacheco ha reivindicado la importancia de "estar al día" con los avances y aportaciones de carácter tecnológico, y también de sumar fuerzas con colectivos como el de la restauración, cuyos miembros "son los primeros embajadores de estos productos con una calidad diferencial".

En cualquier caso, Pacheco ha admitido que cada consejo regulador tiene sus particularidades, así como cada producto tiene sus propias características, pero ha remarcado la pertinencia de habilitar este "punto de encuentro" con el fin de debatir sobre problemas "que son transversales" y que afectan a los casi cien miembros de la asociación.

Además, Pacheco ha recalcado que estos productos están "vinculados al territorio, ayudan a la economía rural y son fijadores de población". "Por eso, hay que transmitirle a la sociedad que, cuando alguien ve un sello de DO o IGP, está aportando al territorio", ha añadido el presidente de Origen España.

Por su parte, el viceconsejero de Política Agraria Comunitaria y Desarrollo Rural, Jorge Llorente, ha incidido en la "garantía y la certificación" de estas marcas y ha defendido su papel en el camino contra las competencias desleales y por la digitalización. Además, ha reivindicado el papel de respaldo del Itacyl dentro del proceso.