La Orquesta Sinfónica de Castilla y León ofrece un programa con obras de Martucci, Moliner y Shostakóvich

La violinista alemana Carolin Widmann. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta Sinfónica de Castilla y León (OSCyL) ha programado para este jueves 5 y viernes 6 de noviembre, a las 19.30 horas en la Sala Sinfónica Jesús López Cobos del Centro Cultural Miguel Delibes, el cuarto concierto de abono de la Temporada 2026/27. Esta cita supondrá el debut en dicho escenario del director de orquesta de ascendencia ruso-polaca Andrey Boreyko al frente de la formación autonómica, así como la primera intervención de la violinista alemana Carolin Widmann.

El repertorio de la velada ha reservado su espacio central al estreno absoluto del 'Concierto para violín' de David Moliner, una partitura nacida por encargo conjunto de la OSCyL y de la Hong Kong Sinfonietta. Esta composición del creador y percusionista plantea un discurso de fuerte presencia física, marcado impulso rítmico, contraste sonoro y un acusado énfasis en el gesto instrumental que interpretará la solista Carolin Widmann.

La sesión musical comenzará con la interpretación del 'Nocturno' de G. Martucci, calificado como una muestra refinada del sinfonismo italiano de las postrimerías del siglo XIX. El concierto culminará con la 'Sinfonía n.º 9' de D. Shostakóvich, partitura que destaca por su carga de ironía y ligereza frente a la monumentalidad habitual de las creaciones gestadas tras la Segunda Guerra Mundial.

Al frente del podio debutará Andrey Boreyko, director musical de la Orquesta Nacional de Bélgica y de la Filarmónica de Naples (Florida), además de principal director invitado de la Orquesta Sinfónica de Euskadi y batuta invitada habitual en la Filarmónica de Varsovia o la Sinfónica de Stuttgart por su dedicación a la música contemporánea.

Por su parte, la violinista Carolin Widmann atesora distinciones como el galardón Músico del Año 2013, un Premio Internacional de Música Clásica en 2016 por sus registros con la Orquesta de Cámara de Europa para el sello ECM y el Bayerischer Staatspreis de 2017, avalada por sus colaboraciones con agrupaciones de renombre como la Filarmónica Checa, la Tonhalle de Zúrich, la Sinfónica de Viena o la Orquesta Nacional de Francia.

Las localidades para asistir a las funciones, cuyos precios varían según la ubicación de la butaca dentro de la sala, se han puesto a la venta en las taquillas del propio Centro Cultural Miguel Delibes, así como por vía telemática en los portales web 'www.oscyl.com' y 'www.centroculturalmigueldelibes.com'.