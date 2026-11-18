SALAMANCA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta Sinfónica del Conservatorio Superior de Música de Castilla y León (Coscyl) ofrecerá este domingo, 22 de noviembre, un nuevo concierto en Salamanca, a las 19.00 horas, en el Centro de las Artes Escénicas y de la Música (CAEM), dirigido por Jaume Santonja, uno de los directores españoles "con mayor proyección internacional", como han apuntado desde el propio conservatorio.

El programa comenzará con la obertura Sakuntala, op. 13, de Karl Goldmark, y continuará con el Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op. 77, de Johannes Brahms, que contará con Santiago López de Saá Daneyko como solista. El violinista, alumno del COSCyL, obtuvo el Primer Premio del Concurso de Solistas del centro. La velada concluirá con la Sinfonía número 6 de Dmitri Shostakóvich.

La participación de Santiago López de Saá Daneyko como solista "pone de relieve el trabajo artístico que se desarrolla en el conservatorio y las oportunidades que ofrece al alumnado para afrontar nuevos retos interpretativos", han añadido desde el conservatorio en un comunicado recogido por Europa Press.

Las entradas están disponibles en las taquillas del Teatro Liceo y Torre de los Anaya, así como a través de los canales oficiales de venta online de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, mediante la web culturasalamanca.sacatuentrada.es/es/entradas/orquesta-sinfonica-delconservatorio- superior-de-musica-de-castilla-y-leon-1.

Se ofrecen descuentos para el profesorado y alumnado del COSCYL, del Conservatorio Profesional de Música y de la Escuela Municipal de Música y Danza.

La formación sinfónica del Conservatorio Superior de Música de Castilla y León se exhibirá también el 23 de noviembre en el Auditorio Fórum Evolución de Burgos.