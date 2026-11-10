La Orquesta de la UVA celebrará el 29 de noviembre el concierto 'Deseos solidarios' a favor de Unicef

VALLADOLID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta de la Universidad de Valladolid volverá a unir música y solidaridad en vísperas de la Navidad con la celebración su concierto a favor de UNICEF, titulado 'Deseos Solidarios'.

Una iniciativa que invita a la comunidad universitaria y a la ciudadanía en general a disfrutar de la cultura y, al mismo tiempo, contribuir a una causa que "implica a todos: la defensa de los derechos y el bienestar de la infancia".

El concierto tendrá lugar el próximo 29 de noviembre, a las 19.00 horas, en la Cúpula del Milenio de Valladolid, y contará con la colaboración del Ayuntamiento de Valladolid, según informa la institución académica.

Bajo la dirección de Íñigo Igualador, la Orquesta de la Universidad de Valladolid renueva su compromiso con Unicef y con los valores de solidaridad, cooperación y esperanza, invitando a toda la ciudad a sumarse, un año más, a este proyecto compartido.

En esta ocasión, Aladdín será el protagonista de un viaje musical inspirado en el célebre relato de Las mil y una noches, reinterpretado por el escritor danés Adam Oehlenschläger a comienzos del siglo XIX.

La obra contará con la música que Carl Nielsen compuso para esta adaptación teatral, una partitura que transportará al público a un universo de aventura, misterio y fantasía. En esta propuesta, música y narración se entrelazan para guiar al público a través de un mundo donde lo real y lo imaginario se confunden, dando vida a un fascinante relato sonoro en el que la orquesta evoca ambientes, acompaña a los personajes y convierte cada episodio en una experiencia llena de imaginación y emoción.

El concierto contará también con la participación del Pequecoro de la Escuela de Voces Blancas de Valladolid, bajo la dirección de Leyre Puentes, y con la narración de Mercedes Asenjo, de Azar Teatro, cuyas intervenciones enriquecerán este recorrido musical y narrativo.

Con 'Deseos Solidarios', la Universidad de Valladolid renueva su compromiso con UNICEF y con los valores de solidaridad, cooperación y esperanza, invitando a toda la ciudadanía a sumarse a esta iniciativa.

La totalidad de la recaudación se destinará íntegramente a UNICEF, lo que hará de este encuentro una oportunidad para disfrutar de la cultura y contribuir a mejorar la vida de niños, finaliza la información.