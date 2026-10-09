Óscar Puente y Ana Redondo, propuestos por la Asamblea Socialista de Valladolid capital para la lista al Congreso

VALLADOLID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y la ministra de Igualdad, Ana Redondo, han sido propuestos por la Asamblea Socialista de Valladolid para encabezar la lista al Congreso en las elecciones generales que tendrán lugar el 29 de noviembre.

De esta forma, los dos ministros encabezarían la papeleta socialista al Congreso por Valladolid, si bien la designación tendrá que ratificarse en la ejecutiva provincial que se celebrará el próximo miércoles día 14 de octubre, donde se aprobará definitivamente la lista y el orden de la misma, han explicado fuentes socialistas a Europa Press.

La decisión se ha adoptado este viernes en la asamblea local de Valladolid, aunque se trata de una proceso abierto ya que se postula quien quiera formar parte de la papeleta en cada municipio. La mesa de cada asamblea anota esos nombres propuestos, todos, sin orden ninguno, y se remiten a la ejecutiva provincial, que ordenará dichos nombres.

Cabe recordar que el también secretario provincial socialista por Valladolid ya encabezó la lista en los comicios de 2023, pero Redondo sería novedad porque no fue en las listas ese año.