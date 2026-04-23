Óscar Puente confirma que la conexión del AVE a Málaga estará operativa a partir del 30 de abril

1080843.1.260.149.20260423133355 Oscar Puente, junto a otros dirigentes socialistas, durante su participación en la fiesta popular en Villalar. - EUROPA PRESS

VILLALAR DE LOS COMUNEROS (VALLADOLID), 23 (EUROPA PRESS)

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha confirmado este jueves desde Villalar de los Comuneros (Valladolid) que el servicio del AVE a Málaga estará en marcha el próximo día 30 de abril.

El titular de la cartera confirmaba así la fecha para el restablecimiento de la conexión ferroviaria tras la finalización de los trabajos de reparación, algo que ha indicado en el marco de los actos por el Día de Castilla y León en Villalar, fiesta a la que asiste desde pequeño y que, como así ha advertido, tan sólo se ha perdido en una o dos ocasiones en los últimos cincuenta años.

Puente ha detallado que las labores de obra han requerido tres meses de intervención, periodo durante el cual se ha desmontado un talud completo. El ministro ha explicado que el proceso ha resultado complejo debido a la necesidad de construir un muro de contención en la parte superior para asegurar una línea eléctrica antes de acometer el desmonte del muro que contenía el talud adyacente a las vías. Asimismo, ha confirmado que el problema de fuga en un túnel, que también afectaba a la circulación, ya ha sido resuelto.

Respecto a la operatividad del servicio, el responsable de Transportes ha precisado que el restablecimiento se realizará habilitando una de las dos vías mientras concluyen el resto de las tareas pendientes. Según ha señalado, el servicio se prestará prácticamente con normalidad, evitando así las afecciones que la circulación en vía única había provocado con anterioridad a la resolución de la incidencia en el túnel.

Sobre la segunda vía, el ministro ha evitado comprometer una fecha concreta para su puesta en marcha, aludiendo a la complejidad técnica de las obras necesarias para su finalización. "No quiero comprometer fechas porque la obra es tremendamente compleja", ha indicado Puente, quien ha manifestado su esperanza de que los trabajos restantes no se demoren mucho tiempo para recuperar la capacidad total de la línea.

Por otra parte, el ministro ha aprovechado su intervención para trasladar una crítica a la gestión de la Junta de Andalucía y a las diputaciones gobernadas por el Partido Popular en relación con el estado de las carreteras en dicha comunidad.

Puente ha instado a estas administraciones a actuar con diligencia en la reparación de una treintena de vías que se encuentran cortadas en territorio andaluz, expresando su confianza en que pronto aborden estas actuaciones con la misma celeridad que han reclamado para la infraestructura ferroviaria nacional.