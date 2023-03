Óscar Puente suma a su lista al ex de Ciudadanos Fernández Antolín para mostrar que su proyecto es "transversal"

El exportavoz 'naranja' afirma que para encontrar las causas hay que ir a su antiguo partido, porque asevera que él no ha cambiado

El alcalde de Valladolid y candidato del PSOE a la Alcaldía, Óscar Puente, ha presentado este lunes al que hasta hace poco más de un mes fue portavoz del Grupo de Ciudadanos en el Ayuntamiento, Martín Fernández Antolín, como miembro de lista electoral socialista para las elecciones del próximo 28 de mayo, en un intento por mostrar que su proyecto es "transversal".

El regidor socialista ha ofrecido este lunes una rueda de prensa junto al propio Martín Fernández Antolín en las dependencias del Grupo Municipal Socialista para anunciar una de las incorporaciones a la lista electoral que este martes se presentará a la Ejecutiva de la Agrupación Municipal del PSOE y que espera que el miércoles sea refrendada en Asamblea.

Fernández Antolín había anunciado su baja de Ciudadanos hace poco más de un mes, el 8 de febrero, cuando comunicó que había renunciado a ser candidato a la Alcaldía en las próximas elecciones y que además había decidido dejar la formación 'naranja'. Desde entonces, continúa en la Corporación municipal como concejal no adscrito.

"Era y soy independiente", ha defendido Fernández Antolín, que ha recalcado que para analizar su salida de Ciudadanos habría que "hacerlo" en el propio partido, porque asevera que él no ha cambiado su discurso con respecto a lo que planteaba hace cuatro años cuando era candidato a la Alcaldía por dicha formación.

"Cuando alguien puede defender un discurso hace cuatro años, ser portavoz de un grupo y encuentra otro espacio cuatro años después para defender lo mismo, es que el cambio no ha sido mío", ha reflexionado el ex de Ciudadanos.

Según han apuntado tanto el propio Fernández Antolín como Puente, el concejal no adscrito había decidido volver a su puesto en la Universidad Europea Miguel de Cervantes, por lo que como ha apuntado el candidato socialista "no necesita un cargo, no necesita empleo" y consideraba que el Ayuntamiento no debía perder su "talento".

La negociación, ha reconocido Puente, "no ha sido difícil", aunque Fernández Antolín ha explicado que se ha tomado un tiempo para consultarla sobre todo con su familia, con compañeros de la universidad y personas que le quieren. El concejal no adscrito ha detallado que el ofrecimiento se lo ha tomado como "un ofrecimiento amplio" para incorporarse a un equipo, "una organización que está trabajando" y a un proyecto que considera que es "el proyecto que hay en Valladolid".

El exedil de Ciudadanos ha asumido que habrá personas a las que no le guste su decisión e incluso ha considerado "legítimo" que en otros partidos reclamen que deje su acta de concejal, pero ha justificado su continuidad en la Corporación en que con su decisión de abandonar el partido 'naranja' renunció a ser portavoz, a la presidencia de la Comisión de Seguimiento --aunque inicialmente pidió al alcalde continuar al frente--, ha renunciado a una parte del tiempo de intervención en los plenos e incluso asevera que ha rechazado "protestar" porque afirma que un grupo ha intentado evitar que hiciera uso de la totalidad de su turno de palabra en el último Pleno.

"Mi decisión no cambia ningún tipo de mayoría en el Pleno, con lo cual entiendo que no es oportuno que estemos con estas cuestiones a falta de dos plenos para el fin del mandato", ha apostillado.

"VA A GESTIONAR UN ÁREA DE GOBIERNO"

Puente ha recalcado que la llegada de Martín a la lista del PSOE no será "de relleno o adorno", e incluso ha dado por hecho que va a gestionar un área de Gobierno, aunque todavía no se ha dado a conocer el puesto que ocupará el concejal, algo que se revelará entre este martes y este miércoles, cuando los órganos locales del partido aprobarán la candidatura.

Por otro lado, el representante socialista ha apuntado que no ve a Fernández Antolín "en el rol de Manuel Saravia", el concejal de Valladolid Toma la Palabra, que ha sido teniente de alcalde en los dos últimos mandatos y que dejará la primera línea de la política municipal el próximo mes de mayo.

El alcalde y candidato ha destacado de él en primer lugar su "honestidad y bonhomía" algo que asevera que en la Corporación se comparte "de un lado a otro del arco" ideológico y que suponen para el regidor unas características destacables para ayudar a formar un equipo. Igualmente ha destacado su preparación académica a la que "ahora ha sumado los cuatro años de experiencia en esta casa".

Y finalmente, el candidato socialista y secretario provincial del partido ha subrayado que este movimiento tiene un notable componente "político", pues afirma que no ha ocultado que esta incorporación "suma".

"Permite decir que nosotros ensanchamos espacio, proyecto, que jugamos de manera transversal, que queremos un pacto con los ciudadanos y por lo tanto podemos incorporar a personas de la órbita de Podemos como en las anteriores elecciones --la actual concejal de Innovación, Charo Chávez, o al que iba a ser candidato de Ciudadanos en estas elecciones, pero no ha querido", ha enfatizado.