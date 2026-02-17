La Oscyl estrena en España Rainphase, dirigida por Gemma New y con el debut de la violinista Esther Yoo

La Oscyl estrena en España Rainphase, dirigida por Gemma New. - JUNTA DE CYL

VALLADOLID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta Sinfónica de Castilla y León (Oscyl) ofrece este viernes y el sábado los conciertos correspondientes al decimoprimer programa de abono de la Temporada 2025/26, a las 19.30 horas, en la Sala Sinfónica Jesús López Cobos del Centro Cultural Miguel Delibes, entre los que figura, como novedad, el estreno en España de la obra Rainphase, de la compositora Salina Fisher, y con la violinista Esther Yoo, que actuará por primera vez junto a los músicos de la orquesta.

Se trata de una obra "inspirada en las características del agua como lluvia", según las propias palabras de la autora. Esta obra llevó a la compositora neozelandesa a ser galardonada en 2016 con el SOUNZ Contemporary Award.

Continuando la primera parte, la violinista Esther Yoo interpretará la obra Serenata para violín y orquesta, de Leonard Bernstein (1918-1990), una composición que destaca por la alta demanda técnica y expresiva que exige al solista. La segunda parte del concierto estará protagonizada por la Sheherezade, op. 35, de Nikolái Rimski-Kórsakov (1844-1908). Esta obra inspirada en Las mil y una noches, colección de cuentos de hadas de la literatura árabe preislámica, destaca por su gran colorido que resaltando lo que Rimski denominaba "matices primarios".

La directora Gemma New conducirá a los músicos de la OSCyL tras su participación en la Temporada 2023/24. Gemma New es conocida por su "sensibilidad única y una atención exquisita al detalle y la textura" (The Washington Post). Actualmente es asesora artística y directora principal de la New Zealand Symphony Orchestra (NZSO). A lo largo de su carrera ha dirigido la New York Philharmonic Orchestra (NYPO), la Philadelphia Orchestra, Los Angeles Philharmonic (LA Phill), la San Francisco Symphony (SFS) o la Orchestre Symphonique de Montréal (OSM).

Por su parte, la violinista Esther Yoo actuará por primera vez junto a los profesores de la OSCyL. Esther Yoo destaca por su profunda expresividad y frescura, combinadas con una técnica deslumbrante, convirtiéndola en una de las violinistas más destacadas del mundo. Su virtuosismo la ha llevado a trabajar con las principales orquestas como la New York Philharmonic (NY Phil), la Münchner Philharmoniker,la BBC Symphony Orchestra (BBC SO), la Radio Filharmonisch Orkest (RFO), la Hong Kong Philharmonic Orchestra (HK Phil), la Shanghai Symphony Orchestra (SSO) y la China Philharmonic Orchestra (CPO).

Además, Esther Yoo ha colaborado con con destacados directores, entre los que se incluyen a Gustavo Dudamel, Esa-Pekka Salonen, Vladimir Ashkenazy, Vasily Petrenko, Santtu-Matias Rouvali, Myung-Whun Chung y Karina Canellakis.

Las entradas para los conciertos, con precios en función de la zona, se pueden adquirir en las taquillas del Centro Cultural Miguel Delibes y a través de las páginas web www.oscyl.com y www.centroculturalmigueldelibes.com