La OSCyL interpreta esta semana a Haydn y Dvorak dirigida por Thierry Fischer y con el violonchelista Pablo Ferrández

El violonchelista Pablo Ferrández. - OSCYL

VALLADOLID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta Sinfónica de Castilla y León (OSCyL) ofrece esta semana, el viernes 5 y el sábado 6 de junio, los conciertos correspondientes al decimoséptimo programa de abono de la Temporada 2025/26, dirigida por Thierry Fischer, con el violonchelista Pablo Ferrández y obras de Haydn y Dvorak.

Los conciertos tendrán lugar a las 19:30 horas en la Sala Sinfónica Jesús López Cobos del Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid, según ha informado la Consejería de Cultura en un comunicado recogido por Europa Press.

Este programa estará dirigido Thierry Fischer, director titular de la OSCyL, quien contará el virtuosismo del violonchelista Pablo Ferrández, artista residente de la orquesta en esta temporada.

Además, el programa de abono se desarrolla en torno a las figuras de los compositores Haydn y Dvorák, dos figuras que no se suelen combinar habitualmente.

Asimismo, se trata de un programa de abono donde Pablo Ferrández propondrá una versión del Concierto para violonchelo número 1 del compositor austriaco.

PROGRAMA DEL CONCIERTO

Así, el decimoséptimo programa de abono presenta un amplio abanico de obras de los compositores Haydn y Dvorák que se intercalan entre sí. La primera parte de este programa comenzará con la obra La paloma del bosque, op.110 de Antonín Dvorák (1841-1904), una composición inspirada en el poema del mismo nombre del autor checo Karel Jaromír Erben, tras lo que se interpretará el Concierto para violonchelo número 1 en do mayor de Joseph Haydn (1732-1809), una obra que exigente para el solista en la que Pablo Ferrández propondrá una versión particular.

La segunda parte del concierto destaca por intercalar distintos movimientos de las obras Danza eslava en sol menor, op. 46 de Dvorák y la Sinfonía número 8 de Haydn. La intención de Thierry Fischer, en la segunda parte, es conectar la danza de origen barroco de Haydn con la de carácter folclórico de Dvorák.

Las entradas para los conciertos, con precios en función de la zona, se pueden adquirir en las taquillas del Centro Cultural Miguel Delibes y a través de las páginas web www.oscyl.com y www.centroculturalmigueldelibes.com .