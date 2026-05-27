La OSCyL ofrecerá 18 conciertos de abono en la temporada 2026/27, que incorpora a Midori y Andrew Norman como residentes

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte en funciones, Gonzalo Santonja; el director titular de la OSCyL, Thierry Fischer, y la directora artística, Lucrecia Colominas, y la directora de Políticas Culturales, Mar Sancho, presentan 'Audacia'. - JCYL

VALLADOLID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta Sinfónica de Castilla y León (OSCyL) ofrecerá 18 conciertos de abono en la temporada 2026/27 que incorpora la violinista japonesa Midor Midori y al compositor estadounidense, Andrew Norman, Andrew Norman como residentes.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte en funciones, Gonzalo Santonja, acompañado del director titular de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, Thierry Fischer, y de la directora artística de la OSCyL, Lucrecia Colominas, así como de la directora general de Políticas Culturales, Mar Sancho, ha presentado la nueva programación bajo el título de 'Audacia'.

Con este título, la OSCyL alude a la capacidad de "asumir riesgos" y expresa su voluntad de "explorar nuevos lenguajes y compromisos para seguir creciendo" con un programa que incluye conciertos de "gran variedad de estilos" en los que se produce un "diálogo entre tradición sinfónica y creación contemporánea", con obras fundamentales del repertorio sinfónico junto a estrenos y encargos, ha aseverado Santonja, en declaraciones recogidas por Europa Press.

En este sentido, la nueva temporada de la OSCyL presenta un ciclo vertebrador que estará dirigido por el director titular, Thierry Fisher, con el regreso a las primeras sinfonías de grandes creadores como Haydn, Mozart, Schubert, Schumann y Mendelssohn, entre otros.

"Una primera sinfonía es donde empieza todo", ha apuntado Fisher, para señalar que se ha optado por ellas para "aprender" de los músicos en su etapa de juventud y con el objetivo de incentivar el "deseo" del público hasta que las propuestas sean "irresistibles".

Así, la programación está conformada por 18 programas de abono de octubre a junio, y también se centrará en reforzar la presencia de la OSCyL fuera de Castilla y León a través de la colaboración con otras formaciones sinfónicas, como la Orquesta Sinfónica de Galicia, y con la participación en el Festival 'Solo Música' del Auditorio Nacional de Madrid.

La OSCyL, asimismo, contará con Fisher, que cumple cuatro años al frente de la orquesta, con un liderazgo "plenamente consolidado" y que ha permitido a la OSCyL alcanzar "altos estándares de calidad interpretativa, así como avanzar en su proyección internacional", ha aseverado Santonja.

Sobre las residencias, en esta temporada, la orquesta tendrá dos residencias artísticas. La primera de ellas será la violinista japonesa Midor Midori, que ha desarrollado una brillante carrera internacional colaborando con orquestas como las filarmónicas de Viena, Berlín y las sinfónicas de Londres y Chicago.

La artista, de quien Colomina ha destacado su "espíritu audaz", desempeñará la residencia de la OSCyL con el despliegue de otras facetas de su actividad artística dentro de la programación del Centro Cultural Miguel Delibes (CCMD), al participar en el Ciclo de Recitales y Música de Cámara junto a profesores de la orquesta, así como en las actividades formativas con clases magistrales y su colaboración con la OSCyL Joven y MiraDas.

Además, contará con el compositor estadounidense Andrew Norman, considerado como uno de los creadores más relevantes de la música actual, que también desarrollará una importante labor como mentor de jóvenes compositores.

Dentro del equipo artístico, la nueva temporada mantendrá la apuesta por Vasily Petrenko y Elim Chan como directores asociados. De esta manera, en esta temporada, Petrenko dará continuidad al ciclo de sinfonías de Bruckner y la directora Elim Chan se adentrará en la exploración de partituras de ballet complejas y fascinantes.

Asimismo, entre los hitos que presenta la nueva temporada 2026/27, destaca el estreno absoluto del Concierto para trombón de Andrew Norman, coencargo de la OSCyL, la Sinfónica de Dallas, la Sinfónica de Nueva Zelanda y la Sinfónica de Sao Paulo.

Además, se podrá disfrutar del estreno absoluto del Concierto para violín de David Moliner, coencargo de la OSCyL con varias orquestas de Europa y Asia.

La programación incluye varios estrenos en España de obras que presentan reconocidas creadoras contemporáneas, Noriko Koide, Missy Mazolli, Grace-Evangeline Mason y Outi Tarkianen, que permitirán ampliar el universo sonoro desde distintos contextos y estéticas.

Por otro lado, la temporada 2026/27 refuerza su compromiso con el repertorio español, dando relevancia a las obras de Manuel de Falla con motivo de su aniversario, junto a obras de Joaquín Turina y Albert Guinovart.

De igual modo, se celebrará el 90 aniversario de John Adams, figura clave en la historia del lenguaje musical, así como el de Benjamin Britten.

ARTISTAS INVITADOS

Además, entre los grandes artistas invitados en la próxima temporada, destacan artistas de primer nivel internacional, como el pianista Javier Perianes; las violinistas Alina Ibragimova, Veronika Eberle y Carolin Widmann; el violonchelista Jean-Guihen Queyras; el percusionista Colin Currie y el solista de oboe François Leleux, entre otros muchos. Además, debutarán con la OSCyL los directores invitados internacionales Delyana Lazarova y Andrey Boreyko.

Al mismo tiempo, la programación llevará a la OSCyL a todas las provincias de la Comunidad, mediante su participación en festivales y eventos de gran relevancia, como el Ciclo Plazas Sinfónicas.

Además, la vocación de servicio de la OSCyL estará muy presente en el trabajo que se desarrolla desde el área socioeducativa 'Miradas', a través de programas como 'In Crescendo' y 'Sentir la Música', y de iniciativas como el Maratón Social, los Talleres para bebés y los Conciertos Escolares y Familiares.

En ese contexto, Santonja ha destacado que la Junta facilita la accesibilidad a los conciertos desde todo el territorio de la Comunidad a través del 'Abono de Proximidad' que, para la próxima temporada, contará con 16 rutas de transporte desde 30 localidades, acercando la propuesta musical de la OSCyL a todas las provincias.

RÉCORD DE ABONADOS

Respecto a los datos globales del número de abonos de la OSCyL durante la temporada que ahora finaliza, Santonja ha puesto en valor un incremento del 2 por ciento en el conjunto global, al pasar de 3.851 a 3.922 abonados, siendo especialmente significativos los datos del 'Abono Temporada' con un aumento del 6 por ciento.

De cara a la próxima temporda se ofrecer además del 'Abono de Temporada', otras modalidades de abono, como el 'Abono Bienvenida', con ocho conciertos precedidos de una breve explicación con algunos de sus protagonistas; el 'Abono Sábado', que incluye una selección de seis conciertos siempre en sábado; y el 'Abono Historias Musicales', formado por una selección de ocho conciertos que incluyen obras basadas en relatos de la literatura, la propia imaginación de los compositores o la vida real.

Los abonados que deseen renovar su 'Abono de Temporada' podrán hacerlo, conservando su butaca actual, del 8 al 15 de junio de 2026, en horario de 10.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas. Asimismo, quienes deseen cambiar su localidad podrán hacerlo el 17 de junio.

Las personas que deseen adquirir su 'Abono de Temporada' por primera vez, lo podrán hacer a partir del 18 de junio.

Además, se ha establecido un periodo preferente para los 'Abonos Bienvenida', 'Historias Musicales' y 'Sábado' los días 25, 26, 27 y 29 de junio y nuevos abonos a partir del 30 de junio, mientras el período preferente para el 'Abono de Proximidad' será del 6 al 8 de julio y nuevos abonados a partir del 9 de julio.

Los precios de los diferentes abonos se ajustan al número de programas, actualizados en esta temporada con un incremento moderado que se sitúa entre el 7 y 10 por ciento y tienen descuentos para personas mayores de 65 años, personas con necesidades especiales, jóvenes menores de 30 años y personas desempleadas, además de un descuento para familias numerosas y víctimas del terrorismo.