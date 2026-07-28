El Otoño Musical Soriano presenta un programa de calidad y para todos los públicos con solistas de "talla internacional"

SORIA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Festival Otoño Musical Soriano - Festival Internacional de Castilla y León (FOMS) contará, en su edición número 34, con solistas de "talla nacional e internacional", la presencia de "importantes formaciones orquestales" y una apuesta "firme" por acercar la música a todos los públicos.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta, Alberto Díaz Pico y el alcalde de Soria, Javier Antón, han presentado el festival junto a su director, José Manuel Aceña.

La Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid dirigida por Alondra de la Parra, la Philharmonia Frankfurt junto al célebre trompetista Sergei Nakariakov, el proyecto Paco de Lucía Music for Big Band, la cantaora Marina Heredia con el Grupo Enigma - Grupo Residente del Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor, el asturiano Rodrigo Cuevas o el Cuarteto de Cuerda Mandelring son algunos de los protagonistas de esta edición que, durante tres semanas, inundará la capital soriana con una oferta musical variada y para todos los públicos.

El repertorio sinfónico, la música de cámara, la zarzuela, el jazz o el flamenco son algunas de sus piedras angulares, han detallado en el transcurso de la comparecencia.

Un año más, el FOMS incluye un espacio para las formaciones jóvenes, como la Joven Orquesta Sinfónica de Soria, la Gustav Mahler Jugendorchester o los conjuntos galardonados en los circuitos FestClásica, Manuel Ruiz & Ílieber Ensemble y KamBrass, y refuerza su compromiso con la creación contemporánea al rendir homenaje a Manuel de Falla en el 150 aniversario de su nacimiento, con el estreno absoluto de Fallesca del compositor soriano Jesús Ángel León.

Además, el Otoño Musical Soriano sigue "firme" en su compromiso con algunas de sus citas habituales, como el XXI Maratón Musical Soriano o el empeño por llevar la programación más allá de lo clásico con espectáculos como 'La Belleza' de Rodrigo Cuevas, la clausura del Maratón con 2pianoS o la propuesta al aire libre de Valonsadero Suena, además de acercar la música a los más pequeños con los conciertos para escolares del ensemble Anacronía y la actriz Ana Hernández-Sanchiz.

PRECONCIERTOS EN LOS PORCHES

La presente edición incorpora además cuatro preconciertos que anticiparán el ambiente festivo a cargo de diferentes grupos instrumentales de la Banda Municipal de Música de Soria.

Estas citas, de acceso libre, tendrán lugar en los Porches del Palacio de la Audiencia a las 19.15, los días 10, 18, 19 y 26 de septiembre, para acercar la música a los viandantes y a los asistentes antes del inicio de los grandes conciertos.

La 34 edición del festival guarda su broche de oro para el mes de noviembre. Así, el miércoles 11 de noviembre, a las 20.00 en el Palacio de la Audiencia, la Gustav Mahler Jugendorchester llega a la capital soriana bajo la dirección de Cristian Macelaru, director musical de la Sinfónica de Cincinnati, y con la destacada violonchelista austríaca Julia Hagen como solista.

Considerada una de las mejores orquestas jóvenes del mundo, la formación interpretará el Concierto para violonchelo de Antonín Dvorák y la Sinfonía n.º 6 'Patética' de Chaikovski, en una cita que pondrá el punto final a la presente edición del Otoño Musical Soriano.

VENTA DE ENTRADAS

En su propósito de acercar la música a todos los sectores de la sociedad, los precios de las entradas oscilarán entre los 10 y 25 euros, con descuentos del 50 por ciento para Aulas de la Tercera dad, Carnet Joven y niños menores de 14 años, y del 10 por ciento para empadronados en Soria, además de ofrecer algunos conciertos gratuitos.

La venta de abonos, a 160 euros para todos los conciertos del festival, se realizará durante el lunes 3 de agosto y la venta de entradas comenzará el viernes 7 de agosto, quedando abierta la venta por internet hasta la finalización del festival.