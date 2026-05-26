Ovy On The Drums, Leire Martínez y Luz Casal, primeras confirmaciones para las Fiestas de San Antolín de Palencia

El concejal de Identidad Cultural, Francisco Fernández, durante la presentación de los conciertos. - EUROPA PRESS

PALENCIA 26 May. (EUROPA PRESS) -

Los conciertos de Luz Casal, Ovy On The Drums y Leire Martínez son las primeras confirmaciones de la programación musical de las próximas Fiestas de San Antolín de Palencia.

El concejal de Identidad Cultural, Francisco Fernández, ha anunciado las tres actuaciones, que tendrán como escenario el Parque del Salón y ha explicado que siguen trabajando en completar la programación de las fiestas para ofrecer "un amplio abanico de actividades con la mejor música como protagonista".

El primero de los grandes conciertos confirmados es el de Ovy On The Drums, nombre artístico del colombiano Daniel Echavarría, que traerá el 28 de agosto a Palencia su música urbana y latina.

Su prolífera y fecunda sociedad con su compatriota Karol G en el álbum 'Mañana será bonito' le valieron el Grammy al Mejor trabajo en la categoría de música urbana y el Grammy Latino a la Mejor producción en 2023. Y es que se le considera el "gurú del sonido urbano moderno" después de haber producido y compuesto éxitos como 'Tusa', 'Bichota' o, más recientemente, 'La plena'. Cuenta con más de 36 millones de escuchas mensuales en Spotify.

El 29 de agosto será el turno de la cantante Leire Martínez, una de las voces más reconocidas del pop español en su nueva etapa en solitario tras su paso por La Oreja de Van Gogh. Se trata de una de las "grandes apuestas del verano", en el que va a consolidar su carrera en solitario, ha subrayado el concejal.

El día del patrón, el 2 de septiembre, Luz Casal presentará en Palencia su nuevo disco 'Me voy a permitir', el trabajo más ecléctico e inclasificable de su carrera, donde la artista se concede el antojo de mostrar diez caras, tantas como canciones: diez actitudes, diez miradas, diez formas de entender el mundo.

Fernández ha destacado que Luz Casal es una de las grandes voces femeninas de la música Española que traerá a Palencia un nuevo espectáculo que es un puente entre pasado y futuro, certifica su doble condición de compositora intuitiva y talentosa e intérprete excepcional.