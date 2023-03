Pablo Vicente sustituirá al ex de Cs Fernández Antolín en la Comisión de Sugerencias del Ayuntamiento de Valladolid

VALLADOLID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha informado este lunes de que el actual portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, Pablo Vicente, será el nuevo presidente de la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones del Ayuntamiento después de que el su antecesor en el cargo y ahora edil no adscrito tras su salida de la formación 'naranja', Martín Fernández Antolín, presentara lo que según el regidor era un "cese voluntario" de dicha Presidencia.

Así lo ha señalado Puente en declaraciones a los medios de comunicación este lunes al ser preguntado por la posibilidad de que Fernández Antolín forme parte de la lista electoral del PSOE para las elecciones del próximo 28 de mayo.

Según el alcalde de Valladolid, Fernández Antolín ha presentado su "cese voluntario" porque "no ha querido problemas" y tras conocer las críticas del Grupo Municipal Popular, que hace una semana reclamó que el exconcejal de Ciudadanos no siguiera al frente de la Comisión por haber pasado a ser edil no adscrito, decidió presentar la renuncia.

Por su parte, la portavoz del Grupo Municipal Popular, Irene Núñez, ha intepretado que Óscar Puente "ha retirado la Presidencia de la comisión" a Fernández Antolín.

En cualquier caso, la pasada semana después de la reclamación del Grupo Popular, Fernández Antolín presentó un nuevo escrito dirigido al alcalde en el que, según fuentes municipales, ponía el cargo de presidente de la Comisión "a disposición" del regidor si consideraba que debería ejercerlo otro concejal.

Puente ha confirmado este lunes que será el actual portavoz de Ciudadanos y compañero de Grupo de Fernández Antolín hasta hace un mes, Pablo Vicente, quien ejerza esa presidencia.

El alcalde socialista ha apostillado que no entiende "la polémica", porque ha apuntado que "quedan tres reuniones de la comisión en la que no se cobra ni por presidir ni por asistir", por lo que ha considerado que ele parece "incluso poco elegante" con Fernández Antolín "el empeño del PP" en que deje el cargo.

Sobre el futuro del ex de Ciudadanos en la lista socialista, Puente ha asegurado que todavía tiene que "deshojar la margarita" y en unos días se verá la decisión que toma el PSOE, pues ha asegurado que "entre esta semana y la que viene" se cerrará la candidatura del PSOE que él va a encabezar.