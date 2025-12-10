Pacma acusa a la Junta de no aplicar medidas de seguridad para reducir la mortalidad de linces en el Cerrato Palentino

Archivo - Ejemplar de Lince Ibérico. - JCYL - Archivo

PALENCIA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Partido Animalista Pacma ha acusado a la Junta de no aplicar medidas de seguridad para reducir la mortalidad de linces en el Proyecto del Cerrato Palentino, después de que hayan fallecido cuatro de los nueve ejemplares reintroducidos.

En un comunicado recogido por Europa Press, la organización ha señalado que la Junta "lleva todo el año anunciando medidas de seguridad, sin que dichas actuaciones se hayan materializado más allá de tres señales de reducción de velocidad", una "falta de ejecución" que "compromete gravemente la seguridad de los ejemplares y el futuro del propio proyecto de reintroducción".

En este sentido, ha lamentado que serían ya cuatro los linces fallecidos, después de que haya muerto en noviembre un ejemplar procedente de Castilla-La Mancha, y ha culpado al Ejecutivo autonómico de haber "priorizado la imagen mediática y estética de las sueltas por parte de sus cargos políticos", en lugar de "adoptar con antelación las medidas necesarias para minimizar los riesgos que amenazan a una especie catalogada en peligro de extinción".

Pacma ha recordado que, tras cada muerte de un lince ibérico, la Junta ha comunicado públicamente que adoptaría actuaciones inmediatas, como "vallados para evitar ahogamientos, elementos de protección en carreteras y mejoras adicionales para prevenir atropellos". Sin embargo, ha criticado, "en la práctica estas medidas no han sido implementadas".

Con el objetivo de obtener información oficial y "depurar responsabilidades", la formación ha presentado una solicitud formal de información ambiental ante la Consejería de Medio Ambiente de la Junta, en la que espera que se detallen los datos requeridos sobre mortalidad, necropsias, circunstancias de cada caso y medidas preventivas aplicadas o previstas.