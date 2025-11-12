Pacma anuncia que convertirá Medinaceli en el nuevo Tordesillas

SORIA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Partido Animalista con el Medio Ambiente (Pacma) ha anunciado que convertirá "Medinaceli en el nuevo Tordesillas" a través de la movilización social y la respuesta de organizaciones internaciones, al advertir de que están aumentando "contra uno de los festejos taurinos más crueles de España".

El presidente nacional, Javier Luna, ha manifestado que, "de no dejar de celebrarse el festejo en los próximos años, irá aumentando el número de personas que acudirán a Medinaceli, como ocurrió con el Toro de la Vega en Tordesillas hasta pararlo".

La presión internacional también irá en aumento, han añadido a través de un comunicado. Diferentes organizaciones internacionales apoyadas por "celebridades mundiales" se han puesto en contacto con Pacma para "presionar y parar este festejo medieval donde se tortura al animal pudiéndole ocasionar la muerte, como ocurrió en 2022".

"Este año acudirán el doble de participantes a la concentración que el año pasado. Desde Madrid saldrán dos autobuses y está previsto que se desplacen desde diferentes puntos del país en sus propios coches. Paralelamente, desde la formación política continuará la batalla judicial en los tribunales hasta dar fin al festejo", concluye el comunicado.