Pacma celebra la apertura de diligencias al hombre que atropelló con su quad a una vaquilla en Bolaños (Valladolid)

VALLADOLID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Pacma ha celebrado la apertura de diligencias por maltrato animal contra el hombre que atropelló con su quad a una vaquilla en un encierro en Bolaños de Campos (Valladolid).

En un comunicado recogido por Europa Press, el partido animalista ha "condenado firmemente" estos hechos y ha reclamado una "investigación exhaustiva y tolerancia cero" ante el caso de presunto maltrato animal ocurrido en el mencionado municipio.

De igual forma, Pacma ha recordado que este tipo de incidentes, que demuestran una "total falta de respeto y sensibilidad hacia los animales, son un reflejo de la violencia implícita en todos los festejos populares con animales".

El partido animalista ha incidido en que las autoridades deben actuar con la "máxima contundencia" en este caso y aplicar todo el peso de la ley contra el investigado y ha remarcado su petición a las instituciones de Castilla y León y de toda España para que dejen de financiar y promover espectáculos donde se utiliza a los animales como "simple diversión y se exponen al riesgo, la tortura y la muerte".