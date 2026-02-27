Pacma lanza su campaña como la "única opción" de "evolución" frente a la "crueldad institucionalizada" de la Junta

PACMA lanza su campaña electoral para el 15M en Castilla y León bajo el lema 'Castilla y León puede elegir: crueldad o evolución' - PACMA

VALLADOLID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Partido Animalista Pacma ha presentado su campaña electoral y spot para las elecciones a las Cortes de Castilla y León del próximo 15 de marzo, a las que concurre con Natividad Franco como cabeza de lista y que son una oportunidad para que la Comunidad elija entre "crueldad o evolución" frente a la "crueldad institucionalizada" de la Junta.

El vídeo electoral, ya difundido en redes sociales, plantea una elección clara bajo el lema 'Crueldad o Evolución' al recordar los éxitos logrados ya por el partido en la Comunidad Autónoma "incluso sin formar parte de las instituciones".

Pacma se presenta como la "única opción políticacrueldad o evolución" que no solo prioriza en las personas, sino también en los animales y el medio ambiente", y afirma que su candidatura representa "la evolución frente a la crueldad institucionalizada que durante décadas ha marcado las políticas de la Administración autonómica".

En el bloque animalista, la formación propone aprobar una nueva Ley de Protección Animal que sustituya a la norma de 1997 y amplíe la protección a todos los animales.

En este sentido, el partido ha reiterado su compromiso con la abolición de los festejos y espectáculos taurinos, al recordar su papel en la declaración de ilegalidad del Toro de la Vega, y mantiene su oposición a la caza en la comunidad con mayor superficie de cotos de España.

Pacma defiende además la creación de un Protocolo Autonómico de Evacuación y Rescate de Animales ante emergencias y la incorporación de educación en respeto y bienestar animal en las aulas.

En materia ambiental, el partido señala el impacto de las macrogranjas y la contaminación por nitratos como uno de los principales problemas de la Comunidad, un punto en el que apuesta por un modelo productivo sostenible que proteja el agua y el territorio.

También plantea medidas para reducir la mortalidad de fauna en infraestructuras y reforzar la prevención e investigación de incendios forestales tras un año con cifras récord de hectáreas arrasadas.

El tercer bloque se centra en reforzar los servicios públicos y combatir el abandono territorial. Pacma propone ampliar el parque público de vivienda en alquiler, impulsar un plan de recuperación rural frente a la despoblación y desarrollar políticas específicas para un envejecimiento activo en una de las comunidades más envejecidas de Europa.

En el ámbito sanitario, la formación apuesta por fortalecer la sanidad pública y reducir las listas de espera para garantizar una atención más ágil y equitativa.