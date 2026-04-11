Pacma y Sacrificio Cero León piden colaboración para localizar diez perros de caza desaparecidos en Lillo del Bierzo - PACMA

LEÓN, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Partido Animalista PACMA y la asociación Sacrificio Cero León han hecho un llamamiento urgente a la colaboración ciudadana para localizar a al menos diez perros de caza que permanecen desaparecidos tras una intervención judicial vinculada a un presunto caso de maltrato animal en Lillo del Bierzo.

Los hechos se remontan al pasado mes de marzo, cuando una denunciante alertó al Seprona de la existencia de una perrera en muy malas condiciones, con perros de diferentes razas utilizadas para la caza en pésima situación higiénico-sanitaria y de salud, según han detallado las organizaciones a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Tras la inspección de las autoridades y la solicitud judicial de decomiso, todos los animales desaparecieron justo el día en que estaba prevista su retirada por parte de la Guardia Civil.

ENCERRADOS EN EL INTERIOR DE UN REMOLQUE

Tras el vaciado ilegal de la perrera, hasta la fecha y gracias a la colaboración vecinal, se ha podido recuperar a diez de los veinte perros en total, los cuales habían sido hacinados y ocultos en el interior de un remolque en las inmediaciones de la zona.

Sin embargo, otros ocho perros adultos y al menos dos cachorros recién nacidos continúan en paradero desconocido, razón por la que Pacma y Sacrificio Cero León subrayan la importancia de la implicación ciudadana para poder localizar a los animales que aún faltan.

En este sentido, indican que cualquier persona que disponga de información relevante debe ponerse en contacto de inmediato con la Guardia Civil en el 062 (es posible hacerlo anónimamente), con el objetivo de facilitar su localización, retirada y puesta a salvo en un centro de protección animal.

El Partido Animalista ha difundido, además, un vídeo en el que se puede observar el estado de salud en el que se encontraban algunos de los animales en el momento de su hallazgo, en el que se evidencian las condiciones en las que habrían sido mantenidos por un periodo indeterminado de tiempo.