Pacta tres años de cárcel tras ocupar la policía en su piso de Las Delicias drogas valoradas en casi 36.000 euros

Archivo - Un agente y un coche de la Policía Nacional en Valladolid. Foto archivo - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALLADOLID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Valladolid, con la conformidad del acusado, ha impuesto una condena de tres años de cárcel a un varón con iniciales S.G.S. tras reconocer la actividad de venta de sustancias estupefacientes que venía practicando desde su piso ubicado en el barrio de Las Delicias, donde la policía le ocupó en 2025 mercancía por valor superior a los 35.000 euros.

Ante la petición inicial del fiscal del caso de cinco años de prisión y multa de 72.000 euros, la defensa ha llegado a una cuerdo poco antes del inicio del juicio para que la condena finalmente impuesta quede reducida a los tres citados años de privación de libertad y a la imposición de una sanción pecuniaria de 40.000 euros, al acordar con la acusación pública la aplicación de atenuante analógica de drogadicción, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

El fallo ha sido anticipado 'in voce' por el magistrado presidente del tribunal. El procesado, que continúa en prisión, se encuentra a la espera de que se resuelva la concesión o no de la suspensión de la pena privativa de libertad.

La investigación policial tuvo su origen en diversas informaciones ciudadanas recibidas a principios de octubre de 2025 por el Grupo VIII de la Brigada Provincial de Policía Judicial. Los agentes establecieron un dispositivo de vigilancia en torno a la vivienda del acusado, situada en la calle Zapadores, donde comprobaron la asistencia de numerosos compradores que accedían al portal y salían a los pocos minutos de forma esquiva.

Entre ellos, la Policía interceptó a tres varones los días 27 de octubre, 25 de noviembre y 4 de diciembre de 2025, a quienes se les incautaron sendos envoltorios de cocaína y hachís tras haber acudido al piso del ahora condenado.

Como colofón de la operación, el Juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid autorizó una entrada y registro en el inmueble del sospechoso que se ejecutó el 18 de diciembre de 2025. En el interior del domicilio, las fuerzas de seguridad se incautaron entonces de 922,29 gramos de marihuana y más de 2.330 gramos de resina de cannabis. Asimismo, los agentes intervinieron 39,76 gramos de cocaína con una riqueza del 79,29%, 42,71 gramos de anfetamina, diferentes partidas de MDMA, tres básculas de precisión, una selladora, bolsas de autocierre y un rollo de alambre.

En el registro domiciliario también se procedió a la incautación de 12.060 euros en efectivo, distribuidos en billetes de 50, 100 y 200 euros.

Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, el valor total de las sustancias intervenidas habría alcanzado los 35.674,86 euros en el mercado ilícito.