Pacto definitivo de PP y VOX para las Cortes con Presidencia para los 'populares' y Vicepresidencia para los de Abascal

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VALLADOLID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular y Vox han cerrado un acuerdo "definitivo" para la constitución de la nueva Mesa de las Cortes de Castilla y León con el objetivo de garantizar la "estabilidad" de la nueva Legislatura que comienza este martes, un pacto que contempla que los 'populares' ceden la Vicepresidencia primera a los de Abascal, con lo que pierden la mayoría en la Mesa, que se constituirá finalmente con dos miembros del PP, dos de Vox y dos del PSOE.

Según han informado a Europa Press fuentes de ambos partidos, el acuerdo entre ambas formaciones contempla el apoyo a un procurador del PP como presidente del Parlamento autonómico, mientras que un representante de Vox asumirá la Vicepresidencia primera.

Con esta configuración, el órgano rector de la Cámara quedará compuesto por dos representantes del PP, dos de Vox y dos del PSOE, frente a la conformación inicial que correspondería por número de votos con tres miembros del PP, dos de PSOE y uno de Vox. Así, este reparto implica que los 'populares' han perdido la mayoría en la Mesa de las Cortes.

Los dos partidos han subrayado que se trata de un acuerdo "firme y duradero" que sirve como paso previo para la formación de un Ejecutivo autonómico "útil y eficaz". Además, el pacto demuestra "la voluntad de entendimiento" para que la Comunidad cuente con un Gobierno que preste "servicios públicos de calidad", y, a su juicio, se recoge así el mandato otorgado por los ciudadanos en las elecciones del pasado 15 de marzo.

Además de la Presidencia y la Vicepresidencia Primera, el Partido Popular y Vox se quedarán dos de las tres Secretarías del órgano rector, mientras que el PSOE contará con la Vicepresidencia segunda y una Secretaría.

Ambas formaciones han insistido en el carácter "definitivo" de este entendimiento, que enmarcan en una llamada a "facilitar la gobernabilidad y asegurar el buen funcionamiento de la institución parlamentaria durante los próximos cuatro años".