Los padres de la bebé fallecida en Toro (Zamora), acusados de un delito de homicidio por imprudencia

ZAMORA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los padres de la bebé fallecida el pasado domingo en un domicilio de Toro han sido acusados de un delito de homicidio por imprudencia, según ha confirmado la Subdelegación del Gobierno en Zamora en una nota recogida por Europa Press.

El juzgado ha determinado su puesta en libertad con cargos, con la obligación de presentarse en los juzgados una vez por semana. La medida incluye la retirada del pasaporte con la prohibición de salida del territorio nacional para ambos progenitores.