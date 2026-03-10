Page ensalza el papel "trascendente" de los alcaldes en la gestión municipal y en la política

Page, durante su visita a la capital palentina para apoyar la campaña electoral del PSCyL. - EUROPA PRESS

PALENCIA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha destacado el valor de los alcaldes y la importancia de su papel "trascendente" en la gestión municipal y en la política, mensaje realizado durante la visita realizada a la ciudad de Palencia para apoyar la campaña del Partido Socialista en Castilla y León.

En este sentido, ha reivindicado a los ediles como la parte más fiable y honesta del sistema político y ha asegurado que la política municipal obliga a trabajar con "los pies en el suelo" y a responder con realismo, sin entrar en "populismos baratos". "Son la parte que no puede meterse en el basurero en el que se ha convertido la política general", ha dicho.

También se ha referido a la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, de la que ha presumido ser su amigo y ha alabado su trabajo al frente del consistorio. "Se nota que Palencia es una ciudad muy mimada y gestionada con tacto", ha destacado.

En relación con la campaña electoral en Castilla y León, García-Page la ha calificado como una de las más "constructivas" que ha visto en los últimos años y ha subrayado que el PSOE castellano y leonés está presentando propuestas reales sobre cosas concretas que afectan a una región tan grande y "con problemas muy similares a Castilla-La Mancha".

Finalmente, ha destacado que las campañas deben basarse en propuestas serias y realistas, y ha defendido que la ciudadanía "es tan lista o más que sus representantes", por lo que es un error hablarles "como si fueran tontos".

