El Palacín (León) acoge el 20 de junio un taller de doblaje infantil en torno a la exposición de Carlos Saura

Cartel del taller 'Los sonidos de las películas. Taller de doblaje y foley', que acogerá el Palacín (León) el 20 de junio. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Palacín de León, a través de la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León, ha programado el taller 'Los sonidos de las películas. Taller de doblaje y foley', una actividad dirigida a niños y niñas de entre ocho y trece años que se celebrará el próximo 20 de junio con horario de 11.00 a 14.00 horas en el marco de la exposición 'Carlos Saura, fotógrafo. Una vida tras las cámaras'.

Los participantes aprenderán a interpretar, modular su voz y recrear sonidos cotidianos o fantásticos con las escenas de las películas más conocidas de Carlos Saura y más accesibles al público infantil: 'Mamá cumple 100 años', 'Pajarico', 'Cría cuervos' o 'Los Golfos'.

El objetivo de esta actividad es fomentar la creatividad, lectura y expresión oral en un entorno práctico y divertido y cuenta con doce plazas. Para participar es imprescindible la inscripción previa, cuyo plazo se abre este martes, y la reserva de plaza se realizará por riguroso orden (no está permitido repetir taller, en caso de haber participado en los anteriormente programados).

Este taller de doblaje es una de las actividades complementarias a la exposición sobre Carlos Saura, que puede visitarse hasta el 13 de septiembre en el Palacín. El próximo mes de julio habrá cinco nuevos talleres, dirigidos a menores de entre ocho y trece años: 'Espacio croma. Taller de croma' (1 de julio), '3, 2, 1 acción. Taller de rodaje' (8 de julio), 'Creacineteka. Taller de creación de trailer' (15 de julio), 'Stopmotion. Taller de animación' (22 de julio) y 'Narrando cuentos. Taller de rodaje de ficción' (29 de julio).

Asimismo, los domingos hasta el 30 de agosto a las 12.00 horas habrá visitas comentadas dirigidas al público en general y de martes a viernes, hasta el 31 de julio, recorridos temáticos dirigidos a colegios, institutos, asociaciones, colectivos, campamentos urbanos, idiomáticos y organizaciones, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

El horario del Palacín, con entrada gratuita, es de martes a domingo de 11.00 a 14.00 horas por las mañanas y de 17.00 a 20.00 horas por las tardes. Los festivos, excepto lunes, se puede visitar de 11.00 a 14.00 horas.