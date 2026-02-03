El Palacín de León acoge este sábado un taller de fotografía para niños en torno a exposición de Azul G. Vargas

El Palacín de León acoge este sábado un taller de fotografía para niños en torno a la muestra fotográfica 'Donde estamos nosotros', de Azul G. Vargas. - AYUNTARMIENTO DE LEÓN

LEÓN 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León ha programado para este sábado un taller de fotografía para niños que se enmarca dentro de las actividades organizadas en torno a la muestra fotográfica 'Donde estamos nosotros' de Azul G. Vargas que se celebrará en el Palacín de León, el mismo espacio que alberga la exposición.

En este taller los participantes podrán adentrarse en el mundo del arte a través de la realización de réplicas de sus obras favoritas, desentrañándolas y entendiendo lo que el artista pretendió expresar, en contraste con lo que realmente ellos pueden ver. Además, recorrerán la exposición y seleccionarán una de las obras para reinterpretarla.

Esta actividad está dirigida a niños y niñas de entre 8 y 13 años y se ofertan 12 plazas. Para participar es imprescindible la inscripción con reserva, que se realizará por riguroso orden, en el correo electrónico info@imaginaleon.com y en el teléfono 630209026, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

En cuanto a el autor Azul G. Vargas (León, 2000), muestra su realidad itinerante a través de 'Donde estamos nosotros', un diario visual a medio camino entre la fotografía y la pintura; entre la monotonía cotidiana y la singularidad de cada instante retenido durante su viaje de Erasmus, para tomar conciencia de lo que se deja atrás y del lugar que cada uno ocupa en la trama de sus propias vidas.