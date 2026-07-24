El Palacín (León) acogerá el 29 de julio un taller de rodaje de ficción en torno a la exposición de Carlos Saura

Cartel de la actividad 'Rodando cuentos. Taller de rodaje de ficción' que acogerá El Palacín de León el día 29 de julio. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El programa estival del Palacín de León en torno a la exposición 'Carlos Saura, fotógrafo. Una vida tras la cámara' continuará el próximo día 29 de julio a las 11.00 horas con la actividad 'Rodando cuentos. Taller de rodaje de ficción', destinado a niños y niñas de entre ocho y trece años.

En este taller los asistentes partirán de la película documental 'Las paredes hablan', el último trabajo de Carlos Saura, considerado como un viaje personal y artístico hacia los orígenes del arte y su relación con las tendencias más vanguardistas, para aprender movimientos de cámara, planos y rodaje.

Todo ello culminará con la realización de una película de ficción ambientada en un museo para aproximar a los participantes al mundo del arte, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Para participar en la actividad es imprescindible realizar inscripción previa a través del correo electrónico info@imaginaleon.com o del teléfono 630209026. Se ofertan doce plazas y no está permitido repetir taller en caso de haber participado en los anteriormente programados.