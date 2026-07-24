El Palacín (León) acogerá el 29 de julio un taller de rodaje de ficción en torno a la exposición de Carlos Saura

Cartel de la actividad 'Rodando cuentos. Taller de rodaje de ficción' que acogerá El Palacín de León el día 29 de julio.
Cartel de la actividad 'Rodando cuentos. Taller de rodaje de ficción' que acogerá El Palacín de León el día 29 de julio. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN
Europa Press Castilla y León
Publicado: viernes, 24 julio 2026 17:30
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LEÓN 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El programa estival del Palacín de León en torno a la exposición 'Carlos Saura, fotógrafo. Una vida tras la cámara' continuará el próximo día 29 de julio a las 11.00 horas con la actividad 'Rodando cuentos. Taller de rodaje de ficción', destinado a niños y niñas de entre ocho y trece años.

En este taller los asistentes partirán de la película documental 'Las paredes hablan', el último trabajo de Carlos Saura, considerado como un viaje personal y artístico hacia los orígenes del arte y su relación con las tendencias más vanguardistas, para aprender movimientos de cámara, planos y rodaje.

Todo ello culminará con la realización de una película de ficción ambientada en un museo para aproximar a los participantes al mundo del arte, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Para participar en la actividad es imprescindible realizar inscripción previa a través del correo electrónico info@imaginaleon.com o del teléfono 630209026. Se ofertan doce plazas y no está permitido repetir taller en caso de haber participado en los anteriormente programados.

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