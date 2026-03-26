El Palacín de León recorre la faceta fotográfica de Carlos Saura con más de 100 piezas de un artista "total"

La concejala de Acción y Promoción Cultural, Elena Aguado (centro derecha) y el comisario de la muestra, Chema Conesa (a su izquierda), en la presentación de la exposición 'Carlos Saura, fotógrafo. Una vida tras la cámara'. - EUROPA PRESS

LEÓN, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Palacín de León acoge desde mañana la exposición 'Carlos Saura, fotógrafo. Una vida tras la cámara', que propone a través de más de un centenar de imágenes tomadas por el artista un recorrido por su faceta fotográfica, una de las tantas que cultivó y que hacen que fuera un artista "total".

La exposición, que se podrá visitar hasta el próximo día 13 de septiembre, se adentra en la obra de Saura que, a modo de hombre del Renacimiento, realizó sin separar toda su actividad artística de un mismo plano. Así, se exponen 116 fotografías con las que se traza un camino paralelo a su vida y se complementa con 'fotosaurios' o fotografías pintadas, polaroids, la proyección de un vídeo documental, rodado ex profeso para la exposición con el testimonio del propio autor, y dos pequeñas películas que el autor realizó para la muestra y que por primera vez se exponen en León.

'Carlos Saura, fotógrafo. Una vida tras la cámara', organizada por La Fábrica en colaboración con el Ayuntamiento de León Y con el Círculo de Bellas Artes en la coproducción, ha sido presentada este jueves por la concejala de Acción y Promoción Cultural, Elena Aguado y el comisario de la muestra, Chema Conesa.

Para Elena Aguado Saura fue "un artista total", prácticamente renacentista porque dominó disciplinas como la fotografía, el cine o la música. Además, se ha referido a la "gran influencia" de la pintura de su hermano y al propio Saura como "ese artista total que lo cuidaba todo".

Esta exposición contribuye, según ha destacado, a proyectar una ciudad, desde el punto de vista cultural, "llena de contrastes", tanto a los leoneses como a los visitantes.

Por su parte, Chema Conesa ha subrayado que Carlos Saura fue "un hombre total" al que ha recordado como "ese hombre disfrutón, casi como un pequeño Peter Pan, que lo único que quiere es que le dejen en paz y disfrutar con la creación". "Esta es la imagen que me llevo y que me queda de un artista genial", ha apostillado.

COMENZÓ A HACER FOTOS CON 11 AÑOS

Saura fabricó su primera cámara de fotos a los 11 años, se la colgó al cuello y nunca se volvió a separar de ella. El cineasta ejerció como fotógrafo profesional en el Festival de Música de Granada a mediados de los 50 y, aunque luego se pasó al cine, nunca abandonó la fotografía.

Construyó un universo artístico ecléctico del que sobresale una producción fotográfica inclasificable, que funciona como un diario personal en el que se jalonan los acontecimientos de su vida, ya sean afectivos o profesionales.

La exposición se estructura en cuatro ejes. En el primer apartado se recogen las fotografías que Saura realizó como aficionado, para lo que utilizó como modelos a sus miembros familiares, en la búsqueda de un registro personal.

En un segundo apartado aparece el Saura documental. En la segunda mitad de los años cincuenta, tras ejercer durante dos años su único encargo profesional como fotógrafo del Festival de Música de Granada, comenzó a viajar por España y a captar la realidad de un país en plena reconstrucción del que quiso documentar la sociedad y registrar la imagen no oficial.

SU DÍA A DÍA EN LOS RODAJES

En 1959 realizó su primer largometraje, 'Los golfos', con el que decidió dedicarse al cine, sin dejar de lado la fotografía, que mantuvo como su actividad principal. Comenzó entonces el Saura cineasta que captó incansablemente su día a día en los rodajes.

Por último, la muestra exhibe un apartado en el que se recogen las influencias y los afectos con los que Carlos Saura construyó su imaginario visual: su paisano y amigo Luis Buñuel, el director de fotografía italiano Vittorio Storaro o las mujeres clave en su vida, entre otros.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

En paralelo a la exposición se llevarán a cabo diferentes actividades en El Palacín dirigidas a todos los públicos que comenzarán este jueves con un recorrido guiado y comentado con entrada libre hasta completar aforo de la mano de Chema Conesa.

A lo largo de los próximos meses habrá talleres de iniciación al cine, de doblaje, de croma, de rodaje y de animación, además de recorridos temáticos y visitas comentadas.