El Palacio de la Audiencia de Soria acogerá el 20 de enero la obra 'Esencia', protagonizada por Echanove y Climent

Cartel de la representación tetral de 'Esencia' del próximo martes 20 de enero en el Palacio de la Audiencia de Soria. - AYTO SORIA

SORIA 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de la Audiencia de Soria acogerá el próximo martes 20 de enero la representación de 'Esencia', propuesta teatral firmada por el dramaturgo madrileño Ignacio García May, dirigida por Eduardo Vasco y protagonizada por Juan Echanove y Joaquín Climent.

La función, que comenzará a las 20.30 horas, llega a la capital soriana tras su estreno en Madrid y lo hace con un reparto de primer nivel encabezado por los mencionados actores, dos referentes indiscutibles del teatro español que protagonizan un "intenso cara a cara" sobre el escenario.

En concreto, 'Esencia' plantea el reencuentro de Pierre y Cecil, dos antiguos amigos que no se veían desde hace años y que se citan para esperar a un enigmático autor, según ha informado el Ayuntamiento de Soria en un comunicado recogido por Europa Press.

Lo que comienza como una conversación aparentemente cotidiana deriva en un territorio cada vez más incierto, donde los recuerdos, los silencios y las percepciones ponen en cuestión la memoria, el paso del tiempo y la propia noción de realidad.

Con una puesta en escena sobria y contenida, Eduardo Vasco opta por situar el foco en la palabra y en la interpretación, lo que permite que el texto de García May y la complicidad escénica de Echanove y Climent conduzcan al espectador a un viaje cargado de reflexión y misterio, ha subrayado el Consistorio.

La obra tiene una duración aproximada de 80 minutos y forma parte de la programación cultural del Ayuntamiento de Soria, que pone a la venta las entradas desde este lunes, 12 de enero, a partir de las 12.00 horas, en la web https://entradas.soria.es/ .