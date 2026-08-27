El Palacio de Garcigrande en Salamanca acoge dos exposiciones sobre indumentaria antigua e instrumentos tradicionales

La concejala de Festejos y Tradiciones, Carmen Seguín en la exposición de instrumentos tradicionales de música - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

SALAMANCA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Garcigrande en Salamanca acoge dos exposiciones sobre indumentaria y joyería antigua y otra de instrumentos tradicionales, que forman parte del V Festival Internacional de Folclore Ciudad de Salamanca y se podrán visitar hasta el próximo 13 de septiembre.

La concejala de Festejos y Tradiciones, Carmen Seguín, ha explicado que la muestra de indumentaria tradicional, joyería antigua y de instrumentos tradicionales españoles pertenece a la Colección Martín-Pérez, que constituye el núcleo fundacional del Museo de la Indumentaria Tradicional (MITLE) en Valencia de Don Juan.

Con más de 4.000 piezas, que abarcan desde el siglo XVIII hasta el XX, esta colección es uno de los conjuntos más relevantes del patrimonio textil del noroeste peninsular.

La colección destaca por su enfoque integral, como han asegurado desde el Ayuntamiento, no solo reúne indumentaria tradicional de León, Zamora y Salamanca, sino también joyería popular, complementos, textil doméstico y prendas de carácter burgués que reflejan la evolución de la moda y los cambios sociales.

Además, custodia las herramientas y el saber hacer de los procesos artesanales de producción textil, salvaguardando un valioso patrimonio inmaterial.

Para esta exposición, han seleccionado una muestra exclusiva de 16 conjuntos representativos de la rica diversidad geográfica de la provincia de León.

A través de ellos, el visitante podrá recorrer las singularidades estéticas de comarcas tan emblemáticas como La Montaña, Tierras de León, las Riberas del Órbigo y del Esla, Tierras Bañezanas, El Páramo, Tierras de Sahagún y la Maragatería.

La segunda exposición es un viaje sonoro a través del tiempo y las raíces de la tierra.

Esta exposición didáctica reúne más de 200 piezas excepcionales que representan la inmensa riqueza y variedad del folclore musical español.

El recorrido muestra la genialidad de la música popular en dos grandes vertientes.

Por un lado, el ingenio de la vida cotidiana, ya que la necesidad y la creatividad transformaron simples utensilios domésticos y de labranza (como sartenes, calderos, morteros o cucharas) en el acompañamiento rítmico perfecto para la voz.

Y, por otro lado, la evolución de la artesanía musical, una cuidada selección de instrumentos especializados que van desde la sencillez de los rabeles, flautas de tres agujeros, panderetas y castañuelas, hasta la complejidad técnica y melódica de la dulzaina, el acordeón o la zanfona.

Ambas exposiciones se podrán visitar hasta el 13 de septiembre, la entrada es gratuita y el horario de apertura es de 11.30 a 13.30 horas y de 18.00 a 21.00 horas.