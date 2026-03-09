El Palacio Gaudí de Astorga (León) acoge este sábado el tradicional Concierto de Semana Santa integrado en el Año Gaudí

Archivo - Vista exterior del Palacio Gaudí de Astorga (León). - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Gaudí de Astorga (León) acogerá este sábado el tradicional Concierto de Semana Santa de la Coral Ciudad de Astorga 'Excelsior', con la colaboración del Coro Escarcha, que este año se integra en la programación del Año Gaudí.

La cita musical ha sido presentada este lunes en un acto que ha contado con la participación del concejal de Cultura de Astorga, Tomás Valle; la presidenta de la Coral Excelsior, María del Carmen Gómez Bajo; la directora de la formación astorgana, Milagros Alonso Cepedano y el director del Palacio, Víctor Murias.

Además, el Aula Magna del Seminario Diocesano de Astorga acogerá este viernes a las 20.00 horas y con entrada libre la presentación del libro 'Juan Bautista Grau Vallespinós, el obispo de Gaudí', obra de Jairo Álvarez Fernández, un acto que se enmarca en los actos conmemorativos organizados con motivo del centenario del fallecimiento de Antonio Gaudí en Astorga para profundizar en la presencia del arquitecto en la ciudad.

El sábado, a las 19.00 horas, se desarrollará el concierto de Semana Santa, que propone un recorrido musical y espiritual que dialoga con la arquitectura del edificio diseñado por Antonio Gaudí, explorando la relación entre espacio, emoción y fe a través de un programa coral "de gran riqueza estilística", según ha informado a Europa Press en un comunicado el Palacio Gaudí.

"ARQUITECTURA MUSICAL"

Durante la presentación del evento la directora Milagros Alonso Cepedano ha explicado que el programa de la Coral Excelsior ha sido concebido como una "arquitectura musical" inspirada en las distintas partes del edificio. A través de varias piezas de música sacra el repertorio propone un itinerario que culmina en una atmósfera de recogimiento y contemplación.

Por su parte, el Coro Escarcha interpretará un programa que combina música coral contemporánea y espiritualidad. Sus piezas exploran temas como la fragilidad humana, el dolor compartido y la búsqueda de la paz interior, en diálogo con la fuerza material y simbólica del edificio gaudiniano.

El concierto contará además con varias interpretaciones conjuntas de ambas formaciones. En ellas convivirán estilos que van del barroco al lenguaje coral contemporáneo, con obras de compositores como Antonio Vivaldi, Marco Frisina y Karl Jenkins, configurando un recorrido musical que transita entre la afirmación de la fe, la compasión ante el dolor humano y la trascendencia espiritual.

"TEMPLO DE RESONANCIA EMOCIONAL"

"Nuestra intención es transformar el espacio arquitectónico de Gaudí en un templo de resonancia emocional, donde la música actúe como puente entre la materia -la piedra- y el espíritu -la emoción cantada-", ha señalado la directora durante la presentación.

Por su parte, el director Víctor Murias se ha mostrado muy complacido porque el Palacio pueda abrir su puertas para acoger este concierto. "Gaudí podría sentirse orgulloso de que esta música resuene en su palacio", ha recalcado y ha precisado que el aforo en la capilla para este concierto está muy limitado por el espacio y por ello no podrá darse cabida a una gran cantidad de público.