El palacio de los Hurtado de Mendoza de Almazán (Soria) sufre un nuevo derrumbe

Autoridades ante el Palacio de los Hurtado de Mendoza en Almazán (Soria) tras el primer derrumbe. Foto archivo, - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN SORIA

SORIA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El palacio de los Hurtado de Mendoza, de Almazán (Soria), sufrió en la noche del domingo 20 de septiembre, sobre las 21.30 horas, un nuevo derrumbe, en parte de la galería de la cara norte donde ya se produjo el primero el 1 de septiembre.

Los nuevos desprendimientos se produjeron en la misma zona ya afectada en los sucesos del pasado 1 de septiembre donde afectó un tercio de fachada que da a la zona del Duero y provocó la pérdida de cinco de los onces arcos de la galería.

Desde el primer momento las instituciones advirtieron del riesgo de más derrumbes por la estabilidad de la galería de la fachada norte. En este sentido, la traca prevista para las fiestas de la Bajada de Jesús de Almazán, apenas cuatro días después del derrumbe, tuvo que cambiar por primera vez en su historia de ubicación para evitar las vibraciones en el Palacio, ubicado en la plaza Mayor.

El pasado viernes 11 de septiembre la Comisión de Patrimonio de la Junta emitía un informe técnico en el que instaba a los propietarios del inmueble a actuar en labores de en un plazo de 2-3 semanas. El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Alberto Díaz Pico, visitará en la tarde de este lunes la zona afectada.

El Palacio del siglo XV ostenta la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de Monumento desde 1991.