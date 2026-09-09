Palacio Quintanar de Segovia se une a Noches de Patrimonio este fin de semana tras recibir a 17.000 personas en verano

SEGOVIA 9 Sep. (EUROPA PRESS -

El Palacio Quintanar de Segovia celebrará este fin de semana Las Noches de Patrimonio con apertura especial para distintas actividades tras recibir a 17.000 personas en su programación de los meses de verano.

En concreto, 'La noche del Patrimonio' se multiplica en este centro con cuatro visitas guiadas en horario nocturno, a las 21 y 22 horas, las noches del viernes y del sábado, en el marco de las actividades organizadas por el grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad.

Estas visitas estarán guiadas por Jowita Sitek, experta en Patrimonio histórico y pedágoga artística, que acompañará a los visitantes que se inscriban previamente en la actividad, en el recorrido por las exposiciones de 'Morphosis', de Pepe Gimeno; 'Ensamble' de Pep Carrió y Fernando Beltrán; y 'Book of words', de Jaroslaw Paluch.

La participación es gratuita pero con inscripción previa. Se realizarán las reservas por orden de recepción de las mismas hasta completar el aforo y es imprescindible reservar a través del correo electrónico info@palacioquintanar.com o a través del teléfono 921 466 385, según ha informado la Consejería de Cultura en un comunicado recogido por Europa Press.

Además, el sábado a las 20 horas, la Joven Orquesta de Segovia, bajo la dirección de Fran Fernández, celebrará un concierto en el Jardín. La entrada es libre hasta completar aforo y regirán las normas seguidas a lo largo del ciclo del Jardín de los Sentidos.

El Palacio Quintanar acoge estas citas tras un verano en el que cerca de 17.000 personas han participado en la programación cultural, tanto para visitar las tres exposiciones, como para participar en los talleres del mes de julio y sus conferencias, así como del programa estival de música 'Jardín de los sentidos'.

En concreto, el programa musical ha contado con un total de 39 conciertos y un público creciente, que ha llenado las 330 localidades que se ordenan a lo largo del Jardín de la fuente, bajo la torre de la iglesia románica de San Sebastián y la muralla.

Con los cuatro conciertos de la última semana y un lleno absoluto en cada uno de ellos, ha acabado este verano una programación musical que ha cumplido su sexta edición.

El director del Palacio Quintanar, Gianni Ferraro, ha agradecido en la despedida del ciclo musical "la siempre calurosa acogida y el comportamiento del público" que ha tenido el ciclo de conciertos y la programación anual que desarrolla el Palacio, como centro dependiente de la Consejería de Cultura.

Ferraro ha subrayado su agradecimiento al público que ha hecho posible "que el espacio se haya consolidado como un lugar de encuentro, reflexión, un centro abierto, empático, de belleza, de arte y, en definitiva, un espacio de conocimiento y de cultura".