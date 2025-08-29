Palencia adjudica a Audeca las obras del paisaje urbano del Barrio de las Bodegas en Torquemada por 96.800 euros

PALENCIA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Palencia ha adjudicado a la empresa Audeca, Sociedad Limitada Unipersonal (S.L.U), las obras de mejora del paisaje urbano del Barrio de las Bodegas en Torquemada por un presupuesto de 96.800 euros y un plazo de ejecución de seis meses.

El proyecto, incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea y NextGenerationEU, tiene como objetivo la puesta en valor del paisaje urbano, el medio ambiente, el patrimonio histórico-artístico y natural, así como la mejora de la imagen general del Barrio de Bodegas de Torquemada para contribuir a su embellecimiento y a la armonización de sus espacios públicos.

Torquemada, municipio enclavado en la comarca del Cerrato Palentino, destaca por conservar un conjunto de bodegas tradicionales de "gran interés histórico y cultural" y es testimonio de la importancia que tuvo el cultivo de majuelos y la producción vinícola desde finales del siglo XVI hasta principios del XX.

Además, este conjunto de bodegas, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) con la categoría de Conjunto Etnológico, constituye una "expresión singular" del patrimonio cultural etnográfico vinculado a los sistemas tradicionales de producción del vino.

Así, la actuación se enmarca en el convenio suscrito entre la Diputación Provincial de Palencia y el Ayuntamiento de Torquemada, con el objetivo de contener el proceso de degradación del Barrio de Bodegas y forma parte de una estrategia más amplia de mejora de la competitividad turística de los Barrios de Bodegas del Cerrato Palentino, que también incluye acciones de restauración ambiental y mejora de la eficiencia energética.

Asimismo, el proyecto busca potenciar el valor paisajístico y patrimonial del territorio, mejorar su oferta turística y accesibilidad y desarrollar un modelo de gobernanza que garantice su conservación eficiente y sostenible.

PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA

Esta actuación está incluida en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 'El Cerrato Palentino, paisaje cultural del vino', que ejecuta la Diputación de Palencia con una subvención de dos millones de euros concedida por la Junta mediante la Orden de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de 11 de abril de 2024 en el marco del Plan Territorial de Sostenibilidad Turística en Destinos de Castilla y León 2023-2026.

El Plan forma parte del Componente 14 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, centrado en la modernización y competitividad del sector turístico, específicamente en la Submedida dos de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino.

Esta mejora en el Barrio de Bodegas de Torquemada se integra en la Actuación 08: "Mejora del paisaje urbano y patrimonio cultural en los Barrios de Bodegas del Cerrato Palentino", dentro del Eje 4: Competitividad del citado plan.