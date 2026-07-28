Palencia alcanza la segunda tasa de paro más baja del país y Soria el menor dato absoluto, con 2.800 desempleados

Archivo - Un repartidor con un paquete. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Palencia ha alcanzado la segunda tasa de paro más baja del país, con 5,55 por ciento, tras Gipuzkoa (5,40 por ciento) y a 4,32 puntos de diferencia en comparación con la media del país que se ha situado en un 9,87 por ciento, según los datos aportados por el INE y consultados por Europa Press.

A continuación se sitúan las provincias de Teruel (6,23 por ciento) y Soria (6,35 por ciento), en tercer y cuarto lugar del ranking nacional.

En Burgos la tasa de paro llega al 7,68 por ciento y en Valladolid al 7,91 por ciento mientras que el resto de las provincias de Castilla y León superan la media autonómica (8,37 por ciento), sólo una por encima de los dos dígitos: Salamanca (8,82 por ciento), León (8,84 por ciento), Ávila y Zamora (9,90 por ciento en los dos casos) y Segovia (10,21 por ciento).

Por su parte, Soria se mantiene como la provincia con la cifra más baja de parados en datos absolutos del país, con 2.800, seguida de Teruel (4.100) y de Palencia, con 4.200 parados. Además, en Castilla y León las cifras de paro se distribuyen en 7.200 desempleados en Ávila, 7.600 en Zamora; 8.600 en Segovia; 13.600 en Burgos; 14.000 en Salamanca; 17.700 en León y 21.100 en Valladolid.

En total, la tasa de paro en Castilla y León se ha situado en el 8,37 por ciento, la novena menor del país que lideró Baleares (6,11 por ciento) y 1,5 puntos por debajo de la media nacional, que llega al 9,87 por ciento, y ligeramente por debajo de la tasa que alcanzó hace un año (8,46 por ciento).

Por su parte, la tasa menor de paro para el sexo masculino se registró en Soria con el 5,54 por ciento y 1.400 parados, seguida de Palencia (5,82 por ciento y 2.400 desempleados); Valladolid (6,59 por ciento y 9.600 desempleados); Segovia (7,09 por ciento y 3.300 parados); Salamanca (7,27 por ciento y 6.000 desempleados); León (8,06 por ciento y 8.300 parados); Ávila (10,43 por ciento y 4.100 parados) y Zamora (10,64 por ciento y 4.300 parados).

Respecto a la tasa de paro femenina, la más baja correspondió a la provincia de Palencia (5,23 por ciento y 1.800 paradas), seguida de Soria (7,45 por ciento y 1.400 paradas); Burgos (8,07 por ciento y 6.500 desempleadas); Zamora (9,07 por ciento y 3.300 paradas); Ávila (9,27 por ciento y 3.100 paradas); Valladolid (9,47 por ciento y 11.600 desempleadas); León (9,67 por ciento y 9.400 mujeres sin empleo); Segovia (10,52 por ciento y 8.000 parados) y Segovia (14,00 por ciento y 5.300 paradas).

MAYOR TASA DE ACTIVIDAD EN SEGOVIA

Mientras tanto, la tasa de actividad en las distintas provincias de Castilla y León se repartió del siguiente modo: Segovia (61,00 por ciento y 75.700 ocupados); Valladolid (57,50 por ciento y 246.200 ocupados); Soria (55,51 por ciento y 40.600 ocupados); Burgos (55,42 por ciento y 163.100 personas con empleo) y Salamanca (54,49 por ciento y 144.900 ocupados).

Por debajo de la media (54,47 por ciento) se sitúan Palencia (54,06 por ciento y 71.100 ocupados); Zamora (52,16 por ciento y 69.600 ocupados) y Ávila (51,15 por ciento y 65.300 personas con empleo) con León a la cola (49,89 por ciento y 182.100 ocupados).