Palencia aprueba una modificación presupuestaria de dos millones para fiestas, turismo y mantenimiento de la ciudad

PALENCIA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Palencia ha aprobado una modificación presupuestaria de 2.092.100 euros con cargo al remanente positivo de tesorería. Está cuantía se destinará a varias partidas relacionadas con las fiestas, la actividad cultural, turística, empresarial y el funcionamiento de los servicios municipales.

El expediente ha salido adelante con los votos del equipo de Gobierno y el concejal no adscrito Domiciano Curiel y la abstención del resto de grupos políticos y concejales no adscritos.

El concejal de Hacienda, Carlos Hernández, ha explicado que la modificación incluye 2.067.100 euros de suplementos de crédito y otros 25.000 de crédito extraordinario.

Entre las partidas a las que se va a destinar está caridad, destacan los 702.000 euros para los programas de fiestas, la cuantía más elevada del expediente.

Además, se han consignado 170.000 euros para actividades de promoción turística relacionadas con el eclipse solar del 12 de agosto, 35.000 euros para el patrocinio de la Feria del Vino de Palencia, 25.000 euros de un convenio para coronación canónica de la Virgen de la Amargura y 50.000 euros para actuaciones de impulso empresarial y emprendimiento. También se han reseñado otros 100.000 euros para actividades culturales y deportivas.

Sin embrago, la mayor parte del expediente se ha reservado para conceptos relacionados con el mantenimiento de la ciudad. De esta forma, 1.010.100 euros se destinarán para cubrir gastos de servicios municipales esenciales como señalización, recogida y tratamiento de residuos, alumbrado público, mantenimiento de jardines y actuaciones en materia de salud pública.

La medida se ha probado no exenta de debate, ya que parte de la oposición ha cuestionado la cuantía de las partidas vinculadas a fiestas, eventos y promoción frente a otras necesidades urbanas.

Por su parte, el concejal de Hacienda ha defendido que se trata de una modificación "urgente" para atender compromisos y necesidades inmediatas de distintos servicios municipales.

Además, adelantó que el próximo pleno de julio incluirá una segunda modificación presupuestaria centrada específicamente en inversiones, donde se detallarán las actuaciones que está previsto que se financien con el remanente disponible, hasta llegar a los cerca de cinco millones de euros pendientes para inversiones.