Palencia exportó en el último año por importe de 3.300 millones de euros, cuatro veces más de lo que importó

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, en el desayuno informativo 'La competitividad de las empresas palentinas: retos, oportunidades y ayudas'. - JCYL

PALENCIA 9 Dic. (EUROPA PRESS) - El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha destacado la capacidad de Palencia como provincia "exportadora" ya que en el último año lo hizo por importe de 3.300 millones de euros, con un saldo comercial positivo de unos 2.400 millones de euros.

Esto supone cuatro veces más de lo que importó, unas cifras que hacen a la provincia y la Comunidad "particularmente competitivos", según ha destacado el consejero en el marco de la jornada 'La competitividad de las empresas palentinas: retos, oportunidades y ayudas', organizada por Diario Palentino en el Casino de Palencia.

Carriedo ha insistido en que las cifras de exportaciones son uno de los puntos fuertes de actividad económica palentina, junto a la diversificación de las empresas y sectores, entre los que se ha referido a la automoción, los bienes de equipo o el sector agroalimentario, además de a la formación y cualificación de los trabajadores.

Por otro lado, el consejero también se ha referido los retos y desafíos que hay que abordar, como la subida de aranceles en el contexto internacional. "Es un momento donde hay conflictos de carácter estratégico en nuestro entorno, donde algunos de los principales socios y clientes están atravesando importantes problemas de crecimiento y, por tanto, es un elemento de riesgo para la economía de Castilla y León", ha manifestado.

Carriedo también ha destacado las ayudas públicas que la Junta de Castilla y León ha puesto en marcha en esta legislatura y que alcanzan entre ayudas directas y financieras los 3.700 millones de euros para un total de 21.000 proyectos beneficiados, que en el caso de Palencia ascienden a unos 370 millones de euros para aproximadamente 1.850 proyectos empresariales.

De ellos, unos 1.600 ha recibido alguna ayuda financiera y los 250 restantes corresponden a ayudas directas a la inversión, innovación, desarrollo o a la internacionalización.