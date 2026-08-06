Palencia prepara el eclipse con un dispositivo de seguridad, reparto de gafas, autobuses gratuitos y actividades divulga

Presentación del dispositivo y el programa en torno al Eclipse del 12 de agosto. - AYUNTAMIENTO

PALENCIA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Palencia ya está preparada para convertirse en uno de los puntos de observación del eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto y lo hará con un amplio operativo de movilidad, seguridad, así como un programa de actividades divulgativas para recibir a los numerosos visitantes que se espera que lleguen estos días a la capital.

"Palencia tiene el privilegio de ser uno de los mejores lugares para vivir este momento único", tal y como ha destacado la concejala de Impulso Económico, Judith Castro, durante la presentación del dispositivo especial.

La principal zona de observación se habilitará en los entornos del cerro del Otero. Se ha preparado un punto al final de la calle República Dominicana, junto al centro EFIDES y a los pies del Cristo del Otero. El espacio ha sido elegido por sus dimensiones y por la facilidad de acceso mediante transporte público.

El concejal de Identidad Cultural, Fran Fernández, ha desgranado el programa de actividades preparadas para el próximo día 12. Además del seguimiento del eclipse, el recinto contará con una zona destinada a actividades divulgativas y un concierto posterior a cargo de la orquesta Opus One, que interpretará versiones de Mike Oldfield, una vez concluya el fenómeno astronómico.

En este sentido, y con el objetivo de reducir el uso del vehículo privado, el Ayuntamiento ha anunciado que pondrá en marcha dos líneas especiales de autobús, denominadas Eclipse A y Eclipse B, que conectarán diferentes puntos de la ciudad con la zona de observación.

A estas dos rutas especiales, se sumarán las líneas habituales 2 y 5, mientras que el resto de servicios urbanos serán gratuitos durante toda la jornada del eclipse para facilitar los desplazamientos.

Desde el Consistorio también se recomienda acceder a pie o en bicicleta, especialmente en el entorno del Monte el Viejo, donde se restringirá el paso de vehículos privados salvo para residentes con el fin de evitar aglomeraciones y minimizar el riesgo de incendios.

Otra de las iniciativas del Ayuntamiento es el reparto de cerca de 17.000 gafas homologadas para la observación segura del eclipse entre las personas que acudan al recinto habilitado. El reparto se realizará en la propia zona de observación hasta agotar existencias.

También se habilitarán puntos de hidratación y habrá reparto, aunque desde el Ayuntamiento se recomienda acudir con agua, protección solar y una manta o los elementos necesarios para estar cómodo en la explanada, ya que el evento durará cerca de dos horas.

La programación cultural y divulgativa arrancará los días previos al eclipse con un ciclo de conferencias, talleres y actividades organizadas en colaboración con el Instituto de Astrofísica de Canarias, desde donde acudirán a Palencia especialistas internacionales tanto en la observación solar como en la investigación del fenómeno de los eclipses.

Las actividades, pensadas para todo tipo de públicos, se desarrollarán en diferentes escenarios como el Teatro Principal, la Plaza Mayor y el Parque del Salón.

Por su parte, el jefe del servicio de bomberos, Javier Villena, ha explicado durante la presentación que el dispositivo se ha diseñado para responder a una afluencia muy variable de público, una de las grandes incógnitas de la jornada.

La explanada elegida cuenta con más de cinco hectáreas y podría albergar entre 15.000 y 20.000 personas manteniendo las condiciones de seguridad. El operativo incluirá Policía Nacional, Policía Local, Cruz Roja, Protección Civil, Puntos Violeta, personal de seguridad y servicios sanitarios.

OCUPACIÓN HOTELERA

En total, serán más de 80 persona las que está previsto que participen en la coordinación del evento. Desde el Ayuntamiento han coincido en señalar la dificulta para hacer una estimación sobre el número de asistentes, aunque han apuntado que la ocupación hotelera de la ciudad alcanza el 100 por cien desde hace tiempo y que esperan también numerosos visitantes en autocaravana o que se desplacen a la capital desde localidades cercanas.

Según los responsables municipales, el objetivo principal ya se ha cumplido. "Se trata de situar a Palencia como uno de los referentes internacionales para la observación de un eclipse total de Sol que promete convertirse en una jornada histórica para la ciudad", han señalado.

El comercio local también se sumará a la cita con varias iniciativas y actividades en la calle para aprovechar el impacto económico derivado de la llegada de visitantes.