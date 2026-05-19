Palencia recibe dos puntos limpios móviles, otros tantos de recarga y un camión eléctrico para su transporte

Entrega de los puntos limpios móviles y el camión eléctrico en Palencia. - JCYL

PALENCIA 19 May. (EUROPA PRESS) -

Palencia cuenta a partir de hoy con dos puntos limpios móviles, otros tantos de recarga y un camión eléctrico para transportarlos que han supuesto una inversión total de 150.000 euros.

El viceconsejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Rubén Rodríguez, ha destacado que esta es la primera entrega en la provincia de Palencia de las infraestructuras incluidas en el proyecto estratégico autonómico para la construcción, mejora, digitalización y suministro de puntos limpios móviles, dotado con una inversión global de 25 millones de euros, cofinanciada por la Junta de Castilla y León y por fondos europeos Next Generation EU.

Durante el acto, Rodríguez ha estado acompañado por el delegado territorial de la Junta en Palencia, José Antonio Rubio; la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés; y el subdelegado del Gobierno en Palencia, Eduardo Santiago.

El viceconsejero ha explicado también que esta programación se estructura en cuatro líneas de actuación toda la región: la construcción de 24 nuevos puntos limpios fijos, la mejora y adaptación de 42 instalaciones existentes, la digitalización de 46 puntos limpios (22 ya operativos y 24 de nueva construcción) y la adquisición de 83 puntos limpios móviles, dentro de los que se integran 71 unidades tipo isla transportadas en 37 camiones eléctricos (con 74 puntos de recarga para estos camiones); cinco unidades tipo camión caja y siete contenedores metálicos con sistema gancho. En conjunto, el proyecto suma 195 actuaciones distribuidas por toda Castilla y León.

En este sentido, Rodríguez ha subrayado que la línea de puntos limpios móviles está concebida para facilitar la recogida separada de residuos en municipios con menor población o con una mayor dispersión geográfica mediante un sistema itinerante que permitirá acercar el servicio a distintos núcleos de población.

Los nuevos equipamientos están preparados para la recogida diferenciada de 22 fracciones de residuos, incluidos los domésticos peligrosos, textiles, aparatos eléctricos y electrónicos, aceites usados, pilas, baterías y pequeños enseres, ampliando la capacidad de separación selectiva y facilitando su posterior tratamiento.

ACTUACIONES EN LA PROVINCIA

Concretamente en la provincia de Palencia, este Proyecto Estratégico contempla un total de nueve actuaciones distribuidas en cuatro líneas de intervención. En el ámbito de las infraestructuras, se prevé la construcción de nuevos puntos limpios fijos en los municipios de Grijota y Barruelo de Santullán (Mancomunidad El Carmen), con una inversión cercana al millón de euros.

Asimismo, se llevarán a cabo actuaciones de mejora en los puntos limpios de Guardo y Villamuriel de Cerrato, con una dotación económica de 318.000 euros.

En cuanto al punto de digitalización, se destinarán 117.000 euros a la modernización de tres puntos limpios ubicados en Grijota, Barruelo de Santullán y Villamuriel de Cerrato.

En lo relativo a los suministros de los puntos limpios móviles, además de los dos ya previstos con camión eléctrico para el municipio de Palencia, el proyecto incorpora otros cinco puntos móviles y dos camiones eléctricos adicionales para la Diputación Provincial, con una inversión global de 329.000 euros.

Asimismo, el Ayuntamiento de Palencia ha recibido 202.000 euros para la compra de contenedores de recogida de materia orgánica dentro de las subvenciones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de Residuos.