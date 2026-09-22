Paloma San Basilio dará vida a Dulcinea el 9 de octubre en el Teatro Calderón de Valladolid. - TEATRO CALDERÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La cantante Paloma San Basilio presentará el próximo 9 de octubre, a las 19.30 horas en el Teatro Calderón de Valladolid, el espectáculo teatral y musical 'Dulcinea', una propuesta dirigida por Juan Carlos Rubio que propone una reinvención del clásico personaje cervantino desde un ángulo de reflexión, humor e ironía.

La obra ofrece una visión revisada de la icónica figura de la literatura universal, en la que la protagonista cuestiona el ideal de la "mujer perfecta" y se plantea la vigencia de los sueños imposibles en el contexto actual. Con este papel, San Basilio retoma el personaje tras haber recibido el reconocimiento de Dulcinea del Toboso por parte del Ayuntamiento de El Toboso en abril y el premio de teatro Fuente de Castalia el pasado mes de junio.

El director del montaje, Juan Carlos Rubio, ha destacado que la intérprete no solo cantará junto al pianista y director musical Julio Awad, sino que encarnará a una Dulcinea forjada por los tópicos del caballero andante para contar su historia desde su propia perspectiva. A su vez, ha subrayado que la narrativa invita a recorrer la senda de la obra de Miguel de Cervantes, enlazando a las figuras de Dulcinea, Aldonza y la propia Paloma San Basilio.

El apartado musical del proyecto cuenta con composiciones originales de Julio Awad y de Ivana San Basilio, autora del tema 'Mi querido Don Quijote'. Por su parte, la escenografía ha sido diseñada por Curt Allen Wilmer y Leticia Gañán (Estudio DeDos), con diseño de sonido a cargo de Ricardo Gómez, iluminación de Nicolás Fischtel y vestuario de Gabriela Salaberri.

La dramaturgia se ha inspirado en diversos textos de Cervantes, como 'Don Quijote de la Mancha', 'La Galatea', 'Novelas ejemplares' y 'Los trabajos de Persiles y Sigismunda', e incluye pasajes de 'Vida de don Quijote y Sancho', de Miguel de Unamuno. La producción ejecutiva y distribución corre a cargo de Pentación Espectáculos, en coproducción con Txalo Producciones, Olympia Metropolitana y La Alegría Producciones.