Paloma San Basilio protagoniza este fin de semana en el Teatro Liceo de Salamanca la obra 'Dulcinea'

Archivo - Imagen de 'Dulcinea', protagonizada por Paloma San Basilio. - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA - Archivo

SALAMANCA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Liceo de Salamanca acogerá este fin de semana dos funciones de la obra 'Dulcinea', escrita y dirigida por Juan Carlos Rubio y protagonizada por Paloma San Basilio.

En 'Dulcinea' Paloma San Basilio canta, acompañada al piano por Julio Awad, al mismo tiempo que interpreta a esa mujer ideal, forjada a golpe de tópicos y ensoñaciones del caballero andante más famoso del mundo, y que ahora cuenta su historia desde otro ángulo, ese que solo ella conoce, el que los libros de caballería (por muy geniales que sean) no han sido capaces de recoger. Y lo hace con humor, con dolor, con ironía y con una absoluta sinceridad.

Hay dos funciones programadas, una el viernes y otra el sábado, y las entradas tienen un precio de 15, 20 y 25 euros. Están a la venta en la taquilla del Liceo, en la Torre de los Anaya y en www.ciudaddecultura.org