El 'PanFest' se promocionará en la Feria Intur de Valladolid

ZAMORA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 'PanFest' estará presente en la feria Intur de Valladolid como parte del espacio expositivo de la Diputación Provincial de Zamora como así lo ha anunciado la empresa impulsora del proyecto, Caja Rural de Zamora, que ha subrayado que este evento aspira a situar a la provincia "como punto de encuentro y referente internacional" en torno al mundo del pan, los cereales y las harinas.

La participación en Intur "permitirá acercar PanFest a profesionales, visitantes y representantes del sector turístico y público en general, mostrando el alcance de una iniciativa que va mucho más allá de la gastronomía", han asegurado desde la entidad.

En ese sentido, los impulsores del evento han aclarado que "se trata de un proyecto que conecta tradición, innovación, cultura, conocimiento y desarrollo rural, reivindicando el valor de uno de los productos más universales de nuestra alimentación y de toda la actividad económica y profesional que existe detrás de él".

PanFest nace con la vocación de "recuperar y poner en valor la cultura del pan, reivindicar la calidad de las harinas y los cereales, reconocer el trabajo de agricultores, molineros y panaderos industriales y generar un espacio de encuentro para todos los agentes que forman parte de esta cadena de valor".

Una apuesta que encuentra en Zamora "un territorio especialmente vinculado al cereal, a la tradición agroalimentaria y al trabajo de generaciones de profesionales que han contribuido a mantener vivo este patrimonio".

En 2027 Zamora acogerá "un gran encuentro internacional" dedicado al pan, los cereales y las harinas, con dos propuestas: una feria abierta al público, con actividades y experiencias en torno al mundo del pan, y la 'International Bread Cup', un campeonato internacional que reunirá a profesionales y maestros panaderos de diferentes países.