Pantalla gigante si el Super Agropal Palencia juega el domingo la final por el ascenso a la ACB

Reunión de la Junta de Gobierno. - AYUNTAMIENTO

PALENCIA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, ha informado esta mañana a los miembros de la Junta de Gobierno Local de que el Ayuntamiento instalará este domingo, 7 de junio, una pantalla gigante en el parque del Salón si el Super Agropal Palencia sale vencedor en las semifinales contra el anfitrión, el Leyma Coruña, para que los palentinos puedan disfrutar al aire libre de la final por el ascenso a la liga ACB.

La regidora ha confiado en que el que su equipo de baloncesto de la ciudad pueda "repetir la gesta" alcanzada en 2023 en Burgos y certificar así su regreso a la élite de la Liga Endesa. "Es un sentimiento compartido de ciudad que qué mejor que vivirlo todos juntos y al aire libre", ha explicado.

En otro orden de cosas, la Junta de Gobierno Local ha servido para aprobar las bases y convocatoria del proceso selectivo de dos plazas de Operador de Cartografía, por oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Asimismo, se ha dado paso a la suspensión temporal del cumplimiento de los valores límite aplicables en las áreas acústicas afectadas (Plaza San Pablo, Calle San Juan de Dios, Parque del Sotillo, Plaza Pío XII, Parque del Salón, Plaza San Pablo, Plaza Mayor, Plaza San Miguel y Huerta de Guadián) con motivo de la celebración -entre el 10 y el 14 de junio- del Festival Palencia Sonora 2026 que supone un "importante impacto económico y social" para la ciudad debido a su proyección cultural, con la intervención de los principales artistas del panorama pop-rock nacional así como del desarrollo de numerosas actividades.

Por último, en el área de Bienestar Social se ha aprobado el convenio con la Asamblea Provincial de Cruz Roja Española Palencia por un importe que asciende a los 7.200 euros, para el desarrollo del programa 'Huertos Ecosociales', durante el presente ejercicio.